Σία Κοσιώνη: Η επίσημη ανακοίνωση του ANT1 για τον ρόλο της στο δελτίο

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1 θα παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου

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Σία Κοσιώνη: Τι είχε πει για την καθημερινότητά της μακριά από την τηλεόραση, πριν την ανακοίνωση του συμβολαίου της με τον Ant1/ Βreakfast@Star 1/7/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη θα συμμετέχει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1 από 7 Σεπτεμβρίου.
  • Θα σχολιάζει πρόσωπα και γεγονότα της επικαιρότητας στο δελτίο που θα παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
  • Η Κοσιώνη έχει προηγουμένως συνδέσει το όνομά της με το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑ.
  • Η ανακοίνωση του ANT1 τονίζει τη σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης.
  • Το δελτίο θα περιλαμβάνει αποκλειστικά ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.

Μια νέα τηλεοπτική συνεργασία έρχεται για τη Σία Κοσιώνη, η οποία από τη νέα σεζόν θα έχει παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1.

Σία Κοσιώνη: Με chic business look στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η δημοσιογράφος θα παρεμβαίνει στο δελτίο, σχολιάζοντας πρόσωπα και γεγονότα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1 θα παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου, με τη Σία Κοσιώνη να προσθέτει τη δική της δημοσιογραφική ματιά στην ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων της ημέρας.

Η ίδια έχει τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει το όνομά της με την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑ και τώρα το κοινό θα τη δει σε έναν διαφορετικό ρόλο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ANT1:

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1 θα παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου

«Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό της επικαιρότητας, η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Δεν αρκεί, όμως, να γνωρίζουμε μόνο τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πώς αυτό αποκωδικοποιείται για την καθημερινότητά μας.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα δίνει, με το κύρος και την εγκυρότητά του, την πιο αξιόπιστη χαρτογράφηση της ειδησεογραφίας. Με τη γνώση και την πολυετή εμπειρία του θα αναδεικνύει την ουσία πίσω από την είδηση και θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικά θέματα που καθορίζουν το σήμερα και επηρεάζουν το αύριο.

Μαζί του στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ANT1NEWS θα παρουσιάζει, μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις, την πιο έγκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα παρεμβαίνει με το σχόλιό της η Σία Κοσιώνη, συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση όλων όσων διαμορφώνουν την επικαιρότητα».

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ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
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ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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