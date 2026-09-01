Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή στο Τραμ από 7 Σεπτεμβρίου

H συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο Γραμμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 14:41 Αποφυλακίστηκε με όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης
01.09.26 , 14:40 «Στο σπίτι σου επιλέγεις ειδήσεις στο Star» - Πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου
01.09.26 , 14:21 Σχολικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου
01.09.26 , 14:12 Ζήνα Κουτσελίνη: «Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη» γράφει στο Instagram
01.09.26 , 14:00 Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;
01.09.26 , 13:31 Οι καλύτερες ταινίες και σειρές που κάνουν πρεμιέρα στο Star αυτή τη σεζόν
01.09.26 , 13:29 Επίδομα παιδιού, επίδομα 300 ευρώ και τρίτεκνοι: Τέσσερα μέτρα στο τραπέζι
01.09.26 , 13:24 Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Δείτε πώς μπορείτε να ψηφίσετε
01.09.26 , 13:20 Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020
01.09.26 , 13:10 Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή στο Τραμ από 7 Σεπτεμβρίου
01.09.26 , 13:08 Τούνη - Αλεξάνδρου: Τα instastories για τις μέρες που δεν είναι με τον Πάρη
01.09.26 , 13:05 Αυτό είναι το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για το 2026-2027
01.09.26 , 12:43 Ο Κατσιώνης τραγουδά για την Ευρυδίκη:«Πήγε στη Σαντορίνη με τον Μαραντίνη»
01.09.26 , 12:41 Σία Κοσιώνη: Η επίσημη ανακοίνωση του ANT1 για τον ρόλο της στο δελτίο
01.09.26 , 12:40 «Θα πάμε σε σύμβουλο γάμου», κατέθεσε η παρουσιάστρια στο δικαστήριο
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
«Θα πάμε σε σύμβουλο γάμου», κατέθεσε η παρουσιάστρια στο δικαστήριο
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας: «Έχω μετανοήσει», είπε στο δικαστήριο
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τραμ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εφαρμογή τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο, αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ, με περισσότερους συρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο Γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθηκών μετακίνησης των επιβατών.

Ειδικότερα:

Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη»: Στη Γραμμή 6 η κυκλοφορία ενισχύεται με δύο επιπλέον συρμούς κατά την πρωινή ζώνη αιχμής (07:30–10:30) και έναν επιπλέον συρμό κατά την απογευματινή ζώνη (15:30–18:30). Συγκεκριμένα, το πρωί θα κυκλοφορούν 12 συρμοί, έναντι 10 σήμερα, με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00΄ σε 7:30΄ και το απόγευμα θα κυκλοφορούν 11 συρμοί, με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00΄ σε 8:10΄. Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244.

Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»: Στη Γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ, διατίθενται δύο επιπλέον συρμοί, με αποτέλεσμα το πρωί (06:00–10:00) και το απόγευμα (14:30–18:30), η μέση χρονοαπόσταση να περιορίζεται σε 9:50΄, έναντι 12:00΄ σήμερα. Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205.

Περισσότεροι συρμοί σε κυκλοφορία: Για την πλήρη εφαρμογή του νέου προγράμματος δρομολογίων, ο αριθμός των συρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα, στον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπονται δύο επιπλέον εφεδρικοί συρμοί, καθώς και ένας συρμός σε προληπτική συντήρηση, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου.

Ενίσχυση και του ανθρώπινου δυναμικού: Η αύξηση των δρομολογίων συνοδεύεται από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ, ενισχύοντας τις διαθέσιμες ανθρωποβάρδιες και υποστηρίζοντας την εφαρμογή του νέου ενισχυμένου προγράμματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τονίζει: «Η ουσιαστική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα. Με το νέο επιχειρησιακό πλάνο, αυξάνουμε τους συρμούς σε κυκλοφορία κατά τις ώρες αιχμής, πυκνώνουμε τα δρομολόγια και μειώνουμε αισθητά τους χρόνους αναμονής για τους 55.000 επιβάτες που εμπιστεύονται καθημερινά το Τραμ. Στη νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες εργαζόμαστε ώστε οι μετακινήσεις να αποτελούν μια άνετη και αξιόπιστη εμπειρία για όλους. Δημιουργούμε τις βάσεις για μια σύγχρονη, γρήγορη και βιώσιμη αστική κινητικότητα προσφέροντας στους πολίτες τις ποιοτικές μεταφορές που δικαιούνται. Με την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου το Τραμ εδραιώνεται ως ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς στην υπηρεσία περισσότερων πολιτών».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς αναφέρει: «Η ενίσχυση των δρομολογίων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης με το Τραμ. Με περισσότερους συρμούς σε κυκλοφορία, 28 επιπλέον δρομολόγια καθημερινά και σημαντικά μικρότερες χρονοαποστάσεις, ενισχύουμε ουσιαστικά την εξυπηρέτηση των επιβατών, προσφέροντας πιο συχνά δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής και καλύτερη εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Στόχος μας είναι ένα Τραμ πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό για τον επιβάτη. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη λειτουργία του δικτύου και το ανθρώπινο δυναμικό, με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΑΜ
 |
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 |
ΜΜΜ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βιολάντα: Αποφυλακίστηκε Με Όρους Ο Τζιωρτζιώτης
Ελλαδα
Αποφυλακίστηκε με όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης
Φωτιά σε Σχολικό Λεωφορείο
Ελλαδα
Σχολικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου
Κυψέλη: Ο 43χρονος Είχε Προφυλακιστεί Για Μαστροπεία Το 2020
Ελλαδα
Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020
Γνωστή Παρουσιάστρια: Τι Υποστήριξε Στο Δικαστήριο
Ελλαδα
«Θα πάμε σε σύμβουλο γάμου», κατέθεσε η παρουσιάστρια στο δικαστήριο
Αθώος Ο Σύζυγος Της Παρουσιάστριας Για Το Επεισόδιο
Ελλαδα
Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας: «Έχω μετανοήσει», είπε στο δικαστήριο
Διάσωση 33 Μεταναστών Νότια Της Κρήτης
Ελλαδα
Διάσωση 33 μεταναστών νότια της Κρήτης
Κυψέλη: Αγόρι Περίπου 9 Μηνών Το Νεκρό Βρέφος
Ελλαδα
Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
Όμορφοι Προορισμοί Για Διακοπές Τον Σεπτέμβριο
Ελλαδα
Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι καλύτεροι προορισμοί για εξορμήσεις
ΚΟΜΒΟΣ
Ελλαδα
«ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top