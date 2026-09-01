Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας: «Έχω μετανοήσει», είπε στο δικαστήριο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αθώος κρίθηκε ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 24 Αυγούστου και περιλάμβανε λογομαχία και σωματική βία παρουσία του ανήλικου παιδιού τους.
  • Η παρουσιάστρια κατέθεσε στο δικαστήριο, περιγράφοντας την ένταση πριν το επεισόδιο.
  • Ο σύζυγος εξέφρασε μετάνοια και πρόθεση να συνεργαστεί με ειδικό για την αποφυγή επανάληψης του περιστατικού.
  • Η αθωωτική απόφαση οδήγησε στην άρση περιοριστικού όρου για τη διαμονή του.

Αθώος κρίθηκε ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας σήμερα (1/9) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο εξέτασε την υπόθεση του ενδοοικογενειακού επεισοδίου που είχε καταγγελθεί στις 24 Αυγούστου.

Ο άνδρας αντιμετώπιζε κατηγορία για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία, σύμφωνα με την υπόθεση, φέρεται να είχε σημειωθεί παρουσία του ανήλικου παιδιού τους. Μετά την αθωωτική απόφαση, ήρθη και ο περιοριστικός όρος που του είχε επιβληθεί ώστε να μένει σε διαφορετικό σπίτι από τη σύζυγο και τον γιο τους.

Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η ίδια η παρουσιάστρια, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί το πρωί της 24ης Αυγούστου. Όπως ανέφερε, πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία, καθώς εκείνη προσπαθούσε να πάρει το παιδί τους στον γιατρό. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε τον σύζυγό της να της τραβά τα μαλλιά.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος κατά την απολογία του εμφανίστηκε μετανιωμένος για όσα συνέβησαν και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με ειδικό. «Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μη ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνελήφθη ο σύζυγος γνωστής παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία

Η υπόθεση είχε οδηγήσει επίσης σε αυτεπάγγελτη δίωξη από την εισαγγελία για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής. Με την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου, ωστόσο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

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