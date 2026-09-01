Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο ο Δαβίδ εκτοξεύει μια πέτρα με τη σφεντόνα του που μετατρέπεται σε πύραυλο και τελικά αναχαιτίζει μια εναέρια απειλή, επέλεξε η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών συστημάτων Rafael να αναδείξει τη συμμετοχή της στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το μήνυμα της Rafael έρχεται λίγο μετά την υπογραφή, τη Δευτέρα (31/8) στο Ισραήλ, της μεγάλης αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - Ισραήλ για την ανάπτυξη του ελληνικού πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα συνδυάζει δυνατότητες αντιαεροπορικής, αντι-drone και αντιβαλλιστικής προστασίας, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο αντιμετώπισης διαφορετικών τύπων απειλών.

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα έχει το DAVID’S SLING («Σφεντόνα του Δαβίδ»), το οποίο αποτελεί προϊόν της Rafael και χρησιμοποιείται ήδη από τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης αεράμυνας της χώρας.

Δείτε το βίντεο:

Πώς θα λειτουργεί η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

O αντιαεροπορικός θόλος περιλαμβάνει πολλά επίπεδα προστασίας. Στο ανώτερο, είναι το σύστημα DAVID’S SLING, για να καταρρίπτει τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους Κρουζ και άλλους στόχους υψηλής ταχύτητας.

Στο μεσαίο επίπεδο είναι το BARAK MX και στο χαμηλότερο, για μικρές απειλές, το SPYDER.

Παράλληλα, θα υπάρχει και το DRONE DOME ειδικά για τα εχθρικά drones. Πρωταρχικό ρόλο στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παίζει το υπερσύγχρονο ραντάρ ELM-2084 και φυσικά το Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου.

Μάλιστα, τα ραντάρ της «Ασπίδας του Αχιλλέα» θα έχουν και τεχνητή νοημοσύνη, «δηλαδή θα μπορούν να υπολογίσουν την τροχιά του βλήματος, ή άλλου στόχου, δίνοντας εντολή στα όπλα ώστε να καταστρέφουν τους πυραύλους και τα αεροσκάφη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο Star ο αντιπτέραρχος ε.α. και επίτιμος Διοικητής της ΔΑΥ Κωνσταντίνος Ιατρείδης.

Η ιστορική συμφωνία των 3 δισ. ευρώ και τα μηνύματα από το Ισραήλ

Η ιστορική συμφωνία για την αγορά από τη χώρα μας του γιγαντιαίου αντιαεροπορικού θόλου, αξίας τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, υπεγράφη χθες στο Τελ Αβίβ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισήμανε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».

«Μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», που υπέγραψαν χθες το Ισραήλ και η Ελλάδα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"The security agreement signed today with Greece, one of the largest in the country's history, is a direct continuation of the Eastern Mediterranean alliance we forged a decade ago with Greece and Cyprus. It serves as further proof of the… pic.twitter.com/42AW0kymvr — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 31, 2026

«Η αμυντική συμφωνία που υπεγράφη με την Ελλάδα, μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία της χώρας, εντάσσεται στη συνέχιση της συμμαχίας μας στην ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από δέκα χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε ο Νετανιάχου.

«Αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές μας και στην ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών μας», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ. «Σε μια περίοδο που παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την άμυνα και τη στρατηγική», πρόσθεσε.