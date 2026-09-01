Τούπακ Σακούρ: Ο «Keffe D» ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ

Η στιγμή της ετυμηγορίας - Οι 12 ένορκοι έκριναν ομόφωνα τον Ντέιβις ένοχο / AP

Ένοχο για τη δολοφονία του θρυλικού καλλιτέχνη της ραπ Τούπακ Σακούρ (Tupac Shakur) το 1996, έκρινε δικαστήριο του Λας Βέγκας τον πρώην αρχηγό συμμορίας Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής που παρέμενε ανεξιχνίαστη.

Ο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις, 63 ετών, κατηγορήθηκε στην κομητεία Κλαρκ της Νεβάδα για ανθρωποκτονία με χρήση όπλου.

Ex-Crips leader found guilty in 1996 murder of rapper Tupac Shakur https://t.co/6Kc3rwCPzQ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 1, 2026

Οι 12 ένορκοι, έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες διαβουλεύσεων, έκριναν ομόφωνα τον Ντέιβις ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού με χρήση όπλου, αδίκημα που επισύρει πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Ντέιβις δήλωσε ότι «σκοπεύει να ασκήσει έφεση».

O Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ / ΑP

Ο Ντέιβις κατηγορήθηκε ότι ηγήθηκε ομάδας ανδρών που σχεδίασε και πραγματοποίησε τη δολοφονία του 25χρονου Τούπακ Σακούρ, ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του.

Η δολοφονία του Σακούρ το 1996

O θρυλικός καλλιτέχνης της ραπ Τούπακ Σακούρ που δολοφονήθηκε το 1996 / ΑP

Ο Σακούρ, ένας από τους πλέον γνωστούς καλλιτέχνες στην ιστορία της ραπ, δολοφονήθηκε στο Λας Βέγκας το 1996, ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight.

Οι αρχές υποψιάζονταν εδώ και χρόνια τον Ντέιβις, όμως δεν διέθεταν επαρκή στοιχεία για να του απαγγείλουν κατηγορίες. Ωστόσο, σε συνεντεύξεις του και σε βιβλίο που συνέγραψε, είχε παραδεχθεί ότι βρισκόταν στο λευκό Cadillac από το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί και ότι είχε προμηθεύσει το όπλο.Αρνείτο ωστόσο, ότι ήταν ο δράστης που πυροβόλησε τον Σακούρ.

Οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της εξέλιξης της υπόθεσης, η οποία παρέμενε για χρόνια χωρίς κατηγορούμενο.

Το 2023 οι αρχές συνέλαβαν τον Ντέιβις και τον κατηγόρησαν για τη δολοφονία.