Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»

Με κέφι, ανεβασμένη διάθεση και το γνώριμο χιούμορ τους επέστρεψαν στην τηλεοπτική καθημερινότητα η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Οι δύο παρουσιαστές καλημέρισαν το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου τους τηλεθεατές μέσα από την «Κοινωνία Ώρα MEGA». Δεύτερη ημέρα της νέας σεζόν σήμερα. Όπως ήταν αναμενόμενο, από τις πρώτες κιόλας ώρες δεν έλειψαν τα αυθόρμητα πειράγματα μεταξύ τους.

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε το… λιβάνισμα!

Η Ανθή Βούλγαρη παρότρυνε τους τηλεθεατές να ακολουθήσουν το έθιμο και να λιβανίσουν τα σπίτια τους, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να αντιδρά αμέσως και με το χαρακτηριστικό του ύφος. «Λοιπόν, ξυπνήστε, λιβανίστε τα σπίτια σας», είπε η παρουσιάστρια στον αέρα, για να ακούσει τον συμπαρουσιαστή της να απαντά: «Άντε πάλι με το λιβάνισμα».

Η συζήτηση, μάλιστα, είχε και συνέχεια, καθώς η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως η ίδια το πρωί της Τρίτης… ξέχασε να λιβανίσει. Φρόντισε, όμως, να είναι προετοιμασμένη για τις επόμενες ημέρες.

«Εγώ το ξέχασα σήμερα, από αύριο όμως, έχω φέρει μια σακούλα για να λιβανίζω παντού, και στο ραδιόφωνο», ανέφερε με χιούμορ, προκαλώντας νέα αντίδραση από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.