Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»

Η αντίδραση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 10:21 Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
01.09.26 , 10:13 Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
01.09.26 , 10:13 Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
01.09.26 , 10:00 Ο Σεπτέμβριος ήρθε: φτιάξτε hot dog με σπιτικό ψωμάκι και κρέμα τυριών
01.09.26 , 09:59 Τούπακ Σακούρ: Ο «Keffe D» ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ
01.09.26 , 09:58 Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι καλύτεροι προορισμοί για εξορμήσεις
01.09.26 , 09:50 Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα
01.09.26 , 09:49 Times Square: 49χρονη μαχαίρωσε δύο ανθρώπους - Νεκρή από πυρά αστυνομικών
01.09.26 , 09:18 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν μαζί «Πιο Καλή η Μοναξιά»
01.09.26 , 09:13 «ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής
01.09.26 , 09:03 1 Σεπτεμβρίου 1939: H έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
01.09.26 , 09:02 Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της
01.09.26 , 09:00 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
01.09.26 , 08:47 Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
01.09.26 , 08:38 Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν στην εκπομπή "Κοινωνία Ώρα MEGA" την 1η Σεπτεμβρίου.
  • Η παρουσιάστρια προέτρεψε τους τηλεθεατές να λιβανίσουν τα σπίτια τους, προκαλώντας πειράγματα με τον συμπαρουσιαστή της.
  • Η Βούλγαρη αποκάλυψε ότι ξέχασε να λιβανίσει το πρωί, αλλά είναι προετοιμασμένη για τις επόμενες ημέρες.
  • Η συζήτηση για το λιβάνισμα είχε χιουμοριστική διάθεση και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παρουσιαστών.

Με κέφι, ανεβασμένη διάθεση και το γνώριμο χιούμορ τους επέστρεψαν στην τηλεοπτική καθημερινότητα η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Έκαναν πρεμιέρα ως... σούπερ ήρωες!

Οι δύο παρουσιαστές καλημέρισαν το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου τους τηλεθεατές μέσα από την «Κοινωνία Ώρα MEGA». Δεύτερη ημέρα της νέας σεζόν σήμερα. Όπως ήταν αναμενόμενο, από τις πρώτες κιόλας ώρες δεν έλειψαν τα αυθόρμητα πειράγματα μεταξύ τους.

βουλγαρη

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε το… λιβάνισμα!

Η Ανθή Βούλγαρη παρότρυνε τους τηλεθεατές να ακολουθήσουν το έθιμο και να λιβανίσουν τα σπίτια τους, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να αντιδρά αμέσως και με το χαρακτηριστικό του ύφος. «Λοιπόν, ξυπνήστε, λιβανίστε τα σπίτια σας», είπε η παρουσιάστρια στον αέρα, για να ακούσει τον συμπαρουσιαστή της να απαντά: «Άντε πάλι με το λιβάνισμα».

Η συζήτηση, μάλιστα, είχε και συνέχεια, καθώς η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως η ίδια το πρωί της Τρίτης… ξέχασε να λιβανίσει. Φρόντισε, όμως, να είναι προετοιμασμένη για τις επόμενες ημέρες.

«Εγώ το ξέχασα σήμερα, από αύριο όμως, έχω φέρει μια σακούλα για να λιβανίζω παντού, και στο ραδιόφωνο», ανέφερε με χιούμορ, προκαλώντας νέα αντίδραση από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τάκης Ζαχαράτος
Media
Τάκης Ζαχαράτος: Συγκινεί για τη Μαρινέλλα: «Έγινε φτωχή η ζωή μου»
Μάρα Ζαχαρέα: Τα στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν
Media
Μάρα Ζαχαρέα: Τα στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν
Ανθή Βούλγαρη: Θέλει Να Γνωρίσει Τον Γιάννη Κολοκυθά
Media
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος
Media
Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Έκαναν πρεμιέρα ως... σούπερ ήρωες!
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα Της Εκπομπής
Media
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
Mία πάπια μα ποια πάπια: Ταινία On Demand Στο Star
Media
«Mια πάπια μα ποια πάπια»: Δείτε την παιδική ταινία on demand έως τις 04/09
Cash or Trash: Η Νέα Σεζόν Φέρνει Καρδιοχτύπια!
Media
Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει καρδιοχτύπια!
Δείτε On Demand Την Παιδική Ταινία «Το Μαγικό Χαλί»
Media
«Το μαγικό χαλί»: Δείτε on demand την παιδική ταινία έως τις 05/09!
Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει θρύλους!
Media
Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει θρύλους- Δείτε το νέο τρέιλερ
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top