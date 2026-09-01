Δύσκολες ώρες για την Πηνελόπη Πλάκα – Πέθανε ο πατέρας της

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Πηνελόπη Πλάκα στα social media, αποχαιρετώντας τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια, στις οποίες βρίσκεται μαζί με τον πατέρα της, τη γιαγιά και τον παππού της.

Μέσα από τα λόγια της, η Πηνελόπη Πλάκα αναφέρθηκε και στην ξεχωριστή σύμπτωση που συνέδεε τα γενέθλια του πατέρα της με τη δική της γιορτή. Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκε να περάσουν χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσει πως η τούρτα της 15ης Αυγούστου δεν ήταν μόνο για τη δική της γιορτή, αλλά και για τα γενέθλια του πατέρα της.

Φέτος, οι δυο τους έσβησαν μαζί την τούρτα για τελευταία φορά.

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ… Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου. Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για την απώλεια του πατέρα της με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια, αποκαλύπτοντας πόσο ξεχωριστή θέση είχε και θα έχει στη ζωή της.

«Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα. Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ», ανέφερε στο συγκινητικό μήνυμά της.

Δείτε την ανάρτηση και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Πηνελόπη Πλάκα: