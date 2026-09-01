Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της

Οι τελευταίες βουτιές πριν την έναρξη του Cash or Trash

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Celebrities & Gossip Νεα
Cash or Trash: Δείτε το τρέιλερ για τη νέα σεζόν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με μπικίνι και σκάφος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Πέρασε μέρος των διακοπών της στη Μύκονο, στην παραλία Αγράρι, με εμπριμέ μπικίνι και καφτάνι.
  • Η εκπομπή Cash or Trash επιστρέφει για 6η σεζόν στο Star, με ανανεωμένα επεισόδια και σπάνια αντικείμενα.
  • Η Μοιραράκη, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, αναδεικνύει συλλεκτικά αντικείμενα και τις ιστορίες τους.
  • Η εκπομπή προσφέρει γέλιο, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις και ενδιαφέροντα αντικείμενα στους λάτρεις τους.

Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης κοντά στη θάλασσα, που τόσο αγαπά, απόλαυσε η Δέσποινα Μοιραράκη, το φετινό καλοκαίρι και πριν την έναρξη του 6oυ κύκλου του Cash or Trash!

H παρουσιάστρια της αγαπημένης εκπομπής του Star δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο instagram, με την ίδια να απολαμβάνει τη δροσιά στo νερό μιας πισίνας και φορώντας πράσινο μπικίνι, ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου. 

Σε άλλη δημοσίευση, μοιράστηκε στιγμιότυπα από βόλτα με σκάφος με φόντο τα καταγάλανα νερά ίσως κάποιου νησιού της χώρας. «Θάλασσα μου, πόσο σ’ αγαπώ, γιατί μου μοιάζεις», έγραψε στη λεζάντα, χωρίς να προσδιορίζει το μέρος όπου βρισκόταν. 

Δέσποινα Μοιραράκη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές της παρουσιάστριας στη Μύκονο

Πάντως, στις αρχές Αυγούστου η Δέσποινα Μοιραράκη είχε ταξιδέψει στη Μύκονο, όπου πέρασε μέρος των διακοπών της. Στην ανάρτηση που είχε κάνει τότε, είχε δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες της από την παραλία Αγράρι, φορώντας τζιν shorts, εμπριμέ μπικίνι και καφτάνι σε mint απόχρωση. 

« Μικρές αποδράσεις και όμορφες στιγμές χαλάρωσης! Agrari beach Μύκονος», είχε γράψει στη λεζάντα.

Το Cash or Trash επιστρέφει για 6η σεζόν

H εκπομπή Cash or Trash που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει στην οθόνη του Star ανανεωμένη, για 6η σεζόν, με ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα και ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια!

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ! Δείτε το trailer για τον 6ο κύκλο

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος!

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει καρδιοχτύπια!

Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει θρύλους- Δείτε το νέο τρέιλερ

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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