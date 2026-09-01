Cash or Trash: Δείτε το τρέιλερ για τη νέα σεζόν

Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης κοντά στη θάλασσα, που τόσο αγαπά, απόλαυσε η Δέσποινα Μοιραράκη, το φετινό καλοκαίρι και πριν την έναρξη του 6oυ κύκλου του Cash or Trash!

H παρουσιάστρια της αγαπημένης εκπομπής του Star δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο instagram, με την ίδια να απολαμβάνει τη δροσιά στo νερό μιας πισίνας και φορώντας πράσινο μπικίνι, ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Σε άλλη δημοσίευση, μοιράστηκε στιγμιότυπα από βόλτα με σκάφος με φόντο τα καταγάλανα νερά ίσως κάποιου νησιού της χώρας. «Θάλασσα μου, πόσο σ’ αγαπώ, γιατί μου μοιάζεις», έγραψε στη λεζάντα, χωρίς να προσδιορίζει το μέρος όπου βρισκόταν.

Πάντως, στις αρχές Αυγούστου η Δέσποινα Μοιραράκη είχε ταξιδέψει στη Μύκονο, όπου πέρασε μέρος των διακοπών της. Στην ανάρτηση που είχε κάνει τότε, είχε δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες της από την παραλία Αγράρι, φορώντας τζιν shorts, εμπριμέ μπικίνι και καφτάνι σε mint απόχρωση.

« Μικρές αποδράσεις και όμορφες στιγμές χαλάρωσης! Agrari beach Μύκονος», είχε γράψει στη λεζάντα.

Το Cash or Trash επιστρέφει για 6η σεζόν

H εκπομπή Cash or Trash που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει στην οθόνη του Star ανανεωμένη, για 6η σεζόν, με ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα και ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος!

Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

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