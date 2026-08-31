Κλέλια Ανδριολάτου: Ο απολογισμός και η αλήθεια για τους φίλους της

Η μακροσκελής ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με εξομολογητικό μήνυμα στο Instagram.
  • Αναφέρθηκε στην καλοσύνη, την υγεία και την εσωτερική δύναμη ως στοιχεία της ομορφιάς.
  • Τόνισε ότι η ομορφιά είναι επιλογή και απαιτεί κόπο.
  • Εξέφρασε σεβασμό για την ιδιωτικότητα των φίλων της, οι οποίοι της προσέφεραν όμορφες στιγμές.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει σκέψεις για την πραγματική ομορφιά και την καθημερινότητα.

Με ένα ιδιαίτερα εξομολογητικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέλεξε να αποχαιρετήσει το φετινό καλοκαίρι η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η πρωταγωνίστρια του «Maestro», η οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της ταξιδεύοντας στις ομορφιές της Ελλάδας με αγαπημένα της πρόσωπα, έκανε τον δικό της συναισθηματικό απολογισμό λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου.

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Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην καλοσύνη, την υγεία, την εσωτερική δύναμη, αλλά και στην ετοιμότητα που χρειάζεται να έχει κανείς για να διακρίνει την πραγματική ομορφιά γύρω του.

 

Η μακροσκελής ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

«Και κάπου εδώ ας κλείσει το κεφάλαιο “Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους”.

Πολλές φορές με ρωτάνε τι είναι για εσένα ομορφιά. Με κουράζει όταν με ρωτάνε. Τώρα όμως που δεν πρέπει να απαντήσω και να καλύψω μια προσδοκία του άλλου θα σας πω τι είναι. Είναι να επιλέγω να αφήνομαι στην καλοσύνη. Να δέχομαι και να υποδέχομαι την ευτυχία. Αυτό προϋποθέτει υγεία και δύναμη. Είσαι αρκετά έτοιμος για να δεις την ομορφιά γύρω σου; Κάθε μέρα είναι τόσο διαφορετική. Δεν υπάρχει αιώνια και παρατεταμένη ομορφιά. Η ψυχή μας είναι ένα ποτάμι. Κάπου νιώθεις ροή, κάπου σταματάς , κάπου σκοντάφτεις και κάπου αφήνεσαι σε αυτήν. Η ομορφιά είναι κόπος. Είναι επιλογή. Υπάρχει διακύβευμα. Μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί για να βρεις αυτό που πραγματικά ψάχνεις γνωρίζοντας πως δεν θα κρατήσει για πάντα;

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ΥΓ: Ο λόγος που δεν ανέβασα περισσότερες εικόνες από τους φίλους μου είναι ,γιατί σέβομαι την ιδιωτικότητα τους. Είναι αυτοί που μου χάρισαν τις πιο όμορφες εικόνες που έχω συναντήσει στην Ελλάδα. Είναι αυτοί που με έσπρωξαν. Που μου είπαν μην φοβάσαι. Είναι αυτοί που έχω επιλέξει. Και είναι τόσο μα τόσο όμορφοι», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου.

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