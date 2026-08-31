Nαυάγιο στα Κατεχόμενα: «Έχασα τα παιδιά μου μέσα από τα χέρια μου!»

Αγωνία για τους 18 αγνοούμενους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια: τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι.
  • Συγκλονιστική μαρτυρία μητέρας για την απώλεια των παιδιών της στη θάλασσα.
  • Ο ήρωας Φιράντ Γκεζέρ έσωσε 50 ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ναυαγίου.
  • Οι Αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου του καταμαράν.
  • Αναζητείται το μαύρο κουτί του καταμαράν, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο σε βάθος 514 μέτρων.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και οι εκκλήσεις συγγενών και φίλων που αναζητούν ένα σημάδι ζωής για τους αγαπημένους τους που αγνοούνται, μετά το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια, όπου τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Η πλώρη εξερράγη, άρχισε να μπαίνει νερό»

Η εξομολόγηση μιας μητέρας η οποία περιέγραψε πώς τα παιδιά της γλίστρησαν μέσα από τα χέρια της και χάθηκαν στη θάλασσα «σπάει» καρδιές.  

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια

«Τα πόδια μας γλιστρούσαν. Γλιστρούσε παντού. Ήταν σαν λάδι. Γλίστρησε και έφυγε από το χέρι μου. Ο Μεχμέτ κρατούσε τον πατέρα εδώ.. Έλεγε: “Μην μ’ αφήσεις”. Και δεν άφησα την κόρη μου. Ορκίζομαι πως δεν την άφησα», είπε.  

Nαυάγιο στα Κατεχόμενα: «Έχασα τα παιδιά μου μέσα από τα χέρια μου!»

Στο λιμάνι, στην κατεχόμενη Κερύνεια, απλώνει βαριά τη σκιά του ένα μεγάλο «γιατί». Συγγενείς και φίλοι αναζητούν μια πληροφορία για τους δικούς τους ανθρώπους που επέβαιναν στο μοιραίο καταμαράν. 18 άνθρωποι αγνοούνται.

Ναυάγιο Κατεχόμενα 

Ναυάγιο στα Κατεχόμενα: Ο άνθρωπος που έσωσε 50 ανθρώπους 

Μέσα στην τραγωδία, ο Φιράντ Γκεζέρ είναι ο ήρωας. Έσωσε 50 ανθρώπους. 

«Πρώτα πήραμε τις οικογένειες με παιδιά. Μετά πήραμε όσους δεν ήξεραν κολύμπι, τα μικρά παιδιά και τους τραυματίες.» 

Ναυάγιο στα Κατεχόμενα: Ο άνθρωπος που έσωσε 50 ανθρώπους 

Την ίδια ώρα, «γροθιά στο στομάχι» γίνεται ένα βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο ένα αγόρι πιστεύει ότι θα πεθάνει και ζητά συγχώρεση.  

Nαυάγιο στα Κατεχόμενα: «Έχασα τα παιδιά μου μέσα από τα χέρια μου!»

Ναυάγιο στα Κατεχόμενα: Ψάχνουν το μαύρο κουτί του καταμαράν 

Ένα 24ωρο μετά την τραγωδία, τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Οι πραγματογνώμονες δεν έχουν εντοπίσει ακόμη το μαύρο κουτί του καταμαράν. 

Οι Αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Επιβάτες αναφέρουν ότι, κόντρα στους κανόνες της θάλασσας, ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το πλοίο. 

Το καταμαράν βρίσκεται πλέον βυθισμένο σε βάθος 514 μέτρων. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμένεται να συνδράμει ένα ακόμη πλοίο, ικανό να επιχειρεί σε βάθη έως και 3.000 μέτρα. 

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