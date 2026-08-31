Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και οι εκκλήσεις συγγενών και φίλων που αναζητούν ένα σημάδι ζωής για τους αγαπημένους τους που αγνοούνται, μετά το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια, όπου τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η εξομολόγηση μιας μητέρας η οποία περιέγραψε πώς τα παιδιά της γλίστρησαν μέσα από τα χέρια της και χάθηκαν στη θάλασσα «σπάει» καρδιές.

«Τα πόδια μας γλιστρούσαν. Γλιστρούσε παντού. Ήταν σαν λάδι. Γλίστρησε και έφυγε από το χέρι μου. Ο Μεχμέτ κρατούσε τον πατέρα εδώ.. Έλεγε: “Μην μ’ αφήσεις”. Και δεν άφησα την κόρη μου. Ορκίζομαι πως δεν την άφησα», είπε.

Στο λιμάνι, στην κατεχόμενη Κερύνεια, απλώνει βαριά τη σκιά του ένα μεγάλο «γιατί». Συγγενείς και φίλοι αναζητούν μια πληροφορία για τους δικούς τους ανθρώπους που επέβαιναν στο μοιραίο καταμαράν. 18 άνθρωποι αγνοούνται.

Ναυάγιο στα Κατεχόμενα: Ο άνθρωπος που έσωσε 50 ανθρώπους

Μέσα στην τραγωδία, ο Φιράντ Γκεζέρ είναι ο ήρωας. Έσωσε 50 ανθρώπους.

«Πρώτα πήραμε τις οικογένειες με παιδιά. Μετά πήραμε όσους δεν ήξεραν κολύμπι, τα μικρά παιδιά και τους τραυματίες.»

Την ίδια ώρα, «γροθιά στο στομάχι» γίνεται ένα βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο ένα αγόρι πιστεύει ότι θα πεθάνει και ζητά συγχώρεση.

Ναυάγιο στα Κατεχόμενα: Ψάχνουν το μαύρο κουτί του καταμαράν

Ένα 24ωρο μετά την τραγωδία, τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Οι πραγματογνώμονες δεν έχουν εντοπίσει ακόμη το μαύρο κουτί του καταμαράν.

Οι Αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Επιβάτες αναφέρουν ότι, κόντρα στους κανόνες της θάλασσας, ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το πλοίο.

Το καταμαράν βρίσκεται πλέον βυθισμένο σε βάθος 514 μέτρων. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμένεται να συνδράμει ένα ακόμη πλοίο, ικανό να επιχειρεί σε βάθη έως και 3.000 μέτρα.

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