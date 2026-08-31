Νεκρό βρέφος Κυψέλη: «Ήταν δαιμονισμένο, πέθανε και ηρέμησε το σπίτι μας»

Σοκάρει ο πατέρας του νεκρού βρέφους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.08.26 , 21:05 Βγήκαν στον δρόμο ενόψει ΔΕΘ οι εργαζόμενοι για οικονομικά αιτήματα
31.08.26 , 20:52 Τέλος εποχής, ο Μέσι αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής!
31.08.26 , 20:36 Ασπίδα του Αχιλλέα: Πώς θα προστατεύει την Ελλάδα από κάθε απειλή
31.08.26 , 20:30 Τάκης Ζαχαράτος: Συγκινεί για τη Μαρινέλλα: «Έγινε φτωχή η ζωή μου»
31.08.26 , 20:26 Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής και ληστείας άνδρα έξω από το σπίτι του
31.08.26 , 19:40 Νεκρό βρέφος Κυψέλη: «Ήταν δαιμονισμένο, πέθανε και ηρέμησε το σπίτι μας»
31.08.26 , 19:37 Ελεονώρα Μελέτη: Η θερμή αγκαλιά της κόρης της πριν πετάξει για Βρυξέλλες
31.08.26 , 19:02 Τα μέτρα της ΔΕΘ για συνταξιούχους, μισθωτούς, επιχειρήσεις
31.08.26 , 18:33 Ρύθμιση 72 δόσεων: Τα τρία «αγκάθια» για τους οφειλέτες
31.08.26 , 18:20 General Tire Grabber AT3 Plus: Υψηλές επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου
31.08.26 , 18:10 Δανάη Μπάρκα: Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της ενόψει φθινοπώρου
31.08.26 , 17:57 ΚΤΕΟ: Μαζικές διασταυρώσεις και πρόστιμο 400 ευρώ
31.08.26 , 17:47 «Ξαναχτύπησε» 60χρονος εμπρηστής στη Μεσσηνία μόλις τον άφησαν ελεύθερο
31.08.26 , 17:42 Καλλιμάνη: Μικρό κοριτσάκι ήξερε όλους τους στίχους του τραγουδιού της
31.08.26 , 17:40 Φρικτός θάνατος για ζευγάρι: Τους ρούφηξε το τζακούζι
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τελευταίες βουτιές πριν την επιστροφή στην Αθήνα
Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα - Δείτε φωτογραφίες
Φρικτός θάνατος για ζευγάρι: Τους ρούφηξε το τζακούζι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το χρονικό της φρικτής αποκάλυψης με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι.
  • Ο πατέρας του βρέφους ισχυρίστηκε ότι το μωρό ήταν "δαιμονισμένο" και ότι τους το άλλαξαν στο μαιευτήριο.
  • Τρία παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών, νοσηλεύονται με σοβαρές καταστάσεις, περιλαμβανομένης της σύφιλης.
  • Τρεις συλλήψεις έγιναν για διακίνηση ναρκωτικών και μη αναφορά θανάτου, ενώ η έρευνα για τον θάνατο του βρέφους συνεχίζεται.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες ενοίκων για ύποπτες κινήσεις και κατάσταση στην πολυκατοικία.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας του βρέφους στην Κυψέλη, με τους ισχυρισμούς του πατέρα του να προκαλούν αποτροπιασμό. «Μας άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο, μας έδωσαν ένα δαιμονισμένο», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. 

Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική

Το μωρό έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής ηλικία και ο χρόνος θανάτου του.  

Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το νεκρό βρέφος - Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο πατέρας του βρέφους φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ έκανε λόγο για αλλαγή του παιδιού στο μαιευτήριο, υποστηρίζοντας ότι τους είχαν δώσει άλλο μωρό, το οποίο χαρακτήρισε «σατανισμένο». 

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν δαιμονισμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος. 

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και ποιοι εμπλέκονται στην υπόθεση. 

Κυψέλη: Σε άσχημη κατάσταση τα παιδιά - Με σύφιλη τα δύο από αυτά

Τα τρία παιδιά της οικογένειας ηλικίας 9, 12 και 15 ετών έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων με εισαγγελική εντολή. Η 15χρονη είναι έγκυος, ενώ τόσο εκείνη όσο και ο 9χρονος διαγνώστηκαν με σύφιλη. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και ιατροδικαστικός έλεγχος μαζί με τον αδελφό του. Τα αποτελέσματα αναμένεται να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα και θα συμβάλουν στη διερεύνηση ενδεχόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.

Η 15χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα για τις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις.

Οι γιατροί περιγράφουν τα παιδιά ως παραμελημένα, ατημέλητα και βρώμικα. Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι είχαν νοσηλευτεί και πέρυσι στο Νοσοκομείο Παίδων, όταν είχαν εντοπιστεί να περιφέρονται μόνα τους στους δρόμους της Αθήνας, πριν φύγουν μαζί με τον πατέρα τους.

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: «Ήταν δαιμονισμένο, πέθανε και ηρέμησε το σπίτι μας»

Τι έδειξε η ιατροδικαστική στο άτυχο βρέφος. Σε άσχημη κατάσταση τα άλλα παιδιά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις και μια δίωξη 

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής. 

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για πλημμέλημα που σχετίζεται με τη μη αναφορά της ανεύρεσης νεκρού. 

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώ η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Με την ολοκλήρωσή της, τα στοιχεία αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές Αρχές. 

Το χρονικό της φρικτής αποκάλυψης στην Κυψέλη 

Το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε βαλίτσα μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης. 

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες ενοίκων για την κατάσταση στην πολυκατοικία. Μία από τις ενοίκους φέρεται να ενημέρωσε τον διαχειριστή, καθώς είχε παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο για περίπου έναν μήνα. Ένοικοι ανέφεραν ότι έβλεπαν παιδιά να βγαίνουν μόνα τους από το διαμέρισμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η είσοδος της πολυκατοικίας παρέμενε ανοιχτή και άτομα που βρίσκονταν έξω έκαναν σήματα με τα κινητά τους για να τους ανοίξουν. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟ ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αργυρούπολη: Απόπειρα Αρπαγής Και Ληστείας Άνδρα
Ελλαδα
Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής και ληστείας άνδρα έξω από το σπίτι του
KTEO έλεγχος οχήματος
Ελλαδα
ΚΤΕΟ: Μαζικές διασταυρώσεις και πρόστιμο 400 ευρώ
Μεσσηνία εμπρησμοί
Ελλαδα
«Ξαναχτύπησε» 60χρονος εμπρηστής στη Μεσσηνία μόλις τον άφησαν ελεύθερο
Θάνος Κώτσηρας
Ελλαδα
Κώτσηρας για τροχαία: Πτώση 50% στα θύματα τον Αύγουστο
25χρονος που χτύπησε 26χρονο στα Γιαννιτσά
Ελλαδα
Προφυλακιστέος ο 25χρονος για τον ξυλοδαρμό του 26χρονου στα Γιαννιτσά
Φωτιά Σε Διαμέρισμα Στον Νέο Κόσμο - Ένας Νεκρός
Ελλαδα
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ένας νεκρός
Τροχαίο Λ. Θηβών: Βίντεο Με Παράσυρση Γυναίκας Από Νταλίκα
Ελλαδα
Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα
Νεκρό Βρέφος Κυψέλη
Ελλαδα
Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική
Δημογραφικό: 30.000 Λιγότερα Παιδιά Στην Ά Δημ. Σε 10 Χρόνια
Ελλαδα
Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού σε μία δεκαετία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top