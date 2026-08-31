Το χρονικό της φρικτής αποκάλυψης με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας του βρέφους στην Κυψέλη, με τους ισχυρισμούς του πατέρα του να προκαλούν αποτροπιασμό. «Μας άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο, μας έδωσαν ένα δαιμονισμένο», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Το μωρό έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής ηλικία και ο χρόνος θανάτου του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο πατέρας του βρέφους φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ έκανε λόγο για αλλαγή του παιδιού στο μαιευτήριο, υποστηρίζοντας ότι τους είχαν δώσει άλλο μωρό, το οποίο χαρακτήρισε «σατανισμένο».

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν δαιμονισμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και ποιοι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κυψέλη: Σε άσχημη κατάσταση τα παιδιά - Με σύφιλη τα δύο από αυτά

Τα τρία παιδιά της οικογένειας ηλικίας 9, 12 και 15 ετών έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων με εισαγγελική εντολή. Η 15χρονη είναι έγκυος, ενώ τόσο εκείνη όσο και ο 9χρονος διαγνώστηκαν με σύφιλη. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και ιατροδικαστικός έλεγχος μαζί με τον αδελφό του. Τα αποτελέσματα αναμένεται να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα και θα συμβάλουν στη διερεύνηση ενδεχόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.

Η 15χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα για τις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις.

Οι γιατροί περιγράφουν τα παιδιά ως παραμελημένα, ατημέλητα και βρώμικα. Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι είχαν νοσηλευτεί και πέρυσι στο Νοσοκομείο Παίδων, όταν είχαν εντοπιστεί να περιφέρονται μόνα τους στους δρόμους της Αθήνας, πριν φύγουν μαζί με τον πατέρα τους.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική στο άτυχο βρέφος. Σε άσχημη κατάσταση τα άλλα παιδιά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις και μια δίωξη

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για πλημμέλημα που σχετίζεται με τη μη αναφορά της ανεύρεσης νεκρού.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώ η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Με την ολοκλήρωσή της, τα στοιχεία αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές Αρχές.

Το χρονικό της φρικτής αποκάλυψης στην Κυψέλη

Το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε βαλίτσα μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες ενοίκων για την κατάσταση στην πολυκατοικία. Μία από τις ενοίκους φέρεται να ενημέρωσε τον διαχειριστή, καθώς είχε παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο για περίπου έναν μήνα. Ένοικοι ανέφεραν ότι έβλεπαν παιδιά να βγαίνουν μόνα τους από το διαμέρισμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η είσοδος της πολυκατοικίας παρέμενε ανοιχτή και άτομα που βρίσκονταν έξω έκαναν σήματα με τα κινητά τους για να τους ανοίξουν.