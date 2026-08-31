Δείτε πως αποχαιρέτησε η Σταματίνα το κοινό της στην τελευταία εκπομπή/ βίντεο από Alpha

Τον δρόμο της επιστροφής από την Πάρο προς την Αθήνα πήρε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπως η ίδια αποκάλυψε με μία φωτογραφία της στα social media.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία από το αεροπλάνο, γράφοντας στη λεζάντα: «Flying back home».

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP

Νωρίτερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε τις τελευταίες της βουτιές στην Πάρο εκεί όπου πέρασε με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά, Νάγια, Μαίρη και Ιωάννη- Εφραίμ το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της.

Η παρουσιάστρια φορώντας ένα μπικίνι χρώματος μπλε ηλεκτρίκ, έκανε τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά, έκανε ηλιοθεραπεία και απόλαυσε το καφεδάκι στην ξαπλώστρα της.

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από ndp

Η Πάρος είναι το καταφύγιο της παρουσιάστριας

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αγόρασε σπίτι στο νησί πριν 14 χρόνια όταν ήταν έγκυος στην πρωτότοκη κόρη της Νάγια. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι με το που τελειώνει η εκπομπή φεύγει μαζί με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό και τα τρία παιδιά τους Μαίρη, Νάγια και Ιωάννη- Εφραίμ!

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP

Η Σταματίνα, μάλιστα, συχνά μοιράζεται φωτογραφίες τόσο από το υπέροχο σπίτι της με την ξύλινη βεράντα, όπου η οικογένεια συγκεντρώνεται για να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα, ή να πιει τον καφέ και το ποτό του.

Το ζευγάρι με τα τρία του παιδιά και τους φίλους του κάνει βόλτα στα γραφικά σοκάκια και απολαμβάνουν το δείπνο τους σε παραθαλάσσια ταβερνάκια.

