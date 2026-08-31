Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής

Ποιοι είναι στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star

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Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα πρωινή εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα" ξεκινά στο Star με επικεφαλής τη Ζήνα Κουτσελίνη.
  • Η εκπομπή θα συνδυάζει ενημέρωση, κοινωνικό ρεπορτάζ, ψυχαγωγία και χιούμορ.
  • Η ομάδα περιλαμβάνει τους Γρηγόρη Γκουντάρα, Αλέξανδρο Καλαφάτη, Λιλή Πυράκη, Μελίνα Κάππη και Ανδρέα Ζωίτσα.
  • Ο Χρήστος Μοίρας θα προσφέρει γευστικές προτάσεις στην εκπομπή.
  • Αρχισυντάκτρια είναι η Ελένη Γελαλή, υπεύθυνη για τη θεματολογία και την καθημερινή ροή.

Νέα τηλεοπτική σεζόν, νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού και μια δυνατή ομάδα στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η σύσκεψη της Κουτσελίνη με τους συνεργάτες της

Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» έρχεται στο Star και η προετοιμασία της νέας εκπομπής έχει ήδη ξεκινήσει. Η πρώτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να ηγείται της ομάδας και τους συνεργάτες της να παίρνουν θέση για το νέο καθημερινό εγχείρημα.

Η εκπομπή φιλοδοξεί να συνδυάσει ενημέρωση, κοινωνικό ρεπορτάζ, χρηστική πληροφορία, ψυχαγωγία και χιούμορ, διατηρώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιστορίες που απασχολούν την καθημερινότητα.

Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες της Ζήνας Κουτσελίνη

Γρηγόρης Γκουντάρας

Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας βρίσκεται στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη, φέρνοντας στην εκπομπή την τηλεοπτική του εμπειρία, την αμεσότητα και τη δική του ματιά στην επικαιρότητα.

Αλέξανδρος Καλαφάτης

Με πολυετή παρουσία στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης αποτελεί ένα από τα βασικά δημοσιογραφικά πρόσωπα της νέας εκπομπής. Η εμπειρία του στις υποθέσεις της επικαιρότητας αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή θεματολογία.

Λιλή Πυράκη

Η Λιλή Πυράκη συμπληρώνει τη βασική δημοσιογραφική ομάδα, με διαφορετική οπτική και παρουσία στην καθημερινή θεματολογία του «Πρώτου Καφέ».

Μελίνα Κάππη

Στην παρέα συμμετέχει και η Μελίνα Κάππη, η οποία θα έχει τη δική της σταθερή παρουσία και ενότητες στην καθημερινή ροή της εκπομπής.

Ανδρέας Ζωίτσας

Ο Ανδρέας Ζωίτσας είναι ακόμη ένα από τα πρόσωπα που θα βρίσκονται καθημερινά στην παρέα της Ζήνας, συμβάλλοντας με το δικό του σχόλιο και τη δική του ματιά στα θέματα της ημέρας.

Χρήστος Μοίρας

Το πιο γευστικό κομμάτι της εκπομπής αναλαμβάνει ο Χρήστος Μοίρας. Ο σεφ θα παρουσιάζει καθημερινά τις δικές του γευστικές προτάσεις, προσθέτοντας μια διαφορετική νότα στο πρωινό πρόγραμμα.

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής

Ξεχωριστό ρόλο στη νέα πρωινή εκπομπή έχει η Ελένη Γελαλή, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι της αρχισυνταξίας του «Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα». Με την εμπειρία της στη δημοσιογραφική παραγωγή και τον συντονισμό μιας καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής, έχει αναλάβει μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα τον σχεδιασμό της θεματολογίας και της καθημερινής ροής.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η Ζήνα Κουτσελίνη ανάμεσα στην αρχισυντάκτρια Ελένη Γελαλή και τον Γρηγόρη Γκουντάρα /Φωτογραφία Instagram

Η Ζήνα Κουτσελίνη ανάμεσα στην αρχισυντάκτρια Ελένη Γελαλή και τον Γρηγόρη Γκουντάρα /Instagram

Η Ελένη Γελαλή θα βρίσκεται πίσω από κάθε εκπομπή, συντονίζοντας το ρεπορτάζ, τις συνδέσεις, τις συνεντεύξεις και τις διαφορετικές θεματικές ενότητες που θα συνθέτουν το νέο πρωινό πρόγραμμα του Star.

 

 

Η δημοσιογραφική ομάδα πίσω από την εκπομπή

Η νέα εκπομπή έρχεται με έναν ευρύτερο δημοσιογραφικό πυρήνα, που συνδέεται με τη μακρά παρουσία της Ζήνας Κουτσελίνη στο κοινωνικό και ενημερωτικό ρεπορτάζ.

Στα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην ομάδα της πίσω από τις κάμερες περιλαμβάνονται οι Σπύρος Σιγούρος, Κρικόρ Τσακιτζιάν, Μαρία Παναγοπούλου, Μαρίκα Μαυρομάτη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Θανάσης Μαριόλας, Κατερίνα Σουλιώτη, Ελισάβετ Χατζοπούλου και Μαρία Μανουσαρίδου, μεταξύ άλλων.

Αρκετοί από αυτούς έχουν μακρά διαδρομή στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη και στο κοινωνικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Ενδεικτικά, ο Γιώργος Σόμπολος έχει πολυετή παρουσία στο Star και ειδίκευση στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ενώ ο Σπύρος Σιγούρος και η Κατερίνα Σουλιώτη έχουν συμμετάσχει επί σειρά ετών στη δημοσιογραφική έρευνα των εκπομπών της Ζήνας.

Πρόσωπα όπως η Μαρίκα Μαυρομάτη και η Ελισάβετ Χατζοπούλου έχουν επίσης συνδεθεί με την επιμέλεια και την αρχισυνταξία προηγούμενων εκπομπών της Ζήνας, ενώ δημοσιογράφοι όπως η Μαρία Παναγοπούλου έχουν βρεθεί επί σειρά ετών στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ.

Η Ζήνα Κουτσελίνη και οι συνεργάτες της ετοιμάζονται ήδη πυρετωδώς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με στόχο ο «Πρώτος Καφές» να γίνει η πρώτη παρέα της ημέρας για τους τηλεθεατές.

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΛΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΙΡΑΣ
 |
ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΙΤΣΑΣ
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