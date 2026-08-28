Βελίκα Καραβάλτσιου: Αποχαιρέτησε το κοινό συγκινημένη- «Κάνω μια νέα αρχή»

Η δημοσιογράφος ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε συγκινημένη το κοινό του Mega στις 28 Αυγούστου.
  • Ευχαρίστησε τους συνεργάτες και την διοίκηση του Mega για τη στήριξή τους.
  • Ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να κάνει μια νέα επαγγελματική αρχή.
  • Η αποχαιρετιστήρια ομιλία της έγινε κατά την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».
  • Εξέφρασε την ελπίδα να ξαναβρεθεί με το κοινό στο μέλλον.

Η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε σήμερα, 28 Αυγούστου, συγκινημένη τους τηλεθεατές του Mega και με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν σε αυτό το επαγγελματικό κεφάλαιο της ζωής της.

Βελίκα Καραβάλτσιου: «Δεν μπορώ να γίνω η Ανθή στην θέση της Ανθής»

Βελίκα Καραβάλτσιου: Αποχαιρέτησε το κοινό συγκινημένη- «Κάνω μια νέα αρχή»

Η δημοσιογράφος που ετοιμάζεται να κάνει μια νέα επαγγελματική αρχή, αποχαιρέτησε το κοινό με δάκρυα στην αποφώνηση του «Κοινωνία Ώρα MEGA», έχοντας στο πλευρό της τον Γιάννη Χρηστάκο και ευχαριστώντας όλους όσοι τη στήριξαν σε αυτό το μεγάλο επαγγελματικό κεφάλαιο της ζωής της.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Mega και στους ανθρώπους του. Να προσπαθήσω να πω ένα ευχαριστώ χωρίς να κλάψω σε όλο το Mega και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο Alter Ego, στη διοίκηση, στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες μας, σε όλους τους συναδέλφους πάνω στην αίθουσα σύνταξης, που είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές».

Ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε και τους υπόλοιπους συνεργάτες της: «Ένα ευχαριστώ στους οπερατέρ, στους μοντέρ, στις κοπέλες που μας κάνουν όμορφους, στα παιδιά στην είσοδο που μας λένε την πρώτη καλημέρα, σε όλους τους ανθρώπους. Κάνω μια καινούργια αρχή, αυτό είναι το καλό. Θα μου λείψετε, και πραγματικά ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε» είπε χαρακτηριστικά η Βελίκα Καραβάλτσιου χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

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