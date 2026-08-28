Μαρίνα Σπανού: Η φωτογραφία με μπικίνι που «έριξε» το Instagram

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει όμρφες στιγμές στην Κεφαλονιά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Σπανού δημοσίευσε φωτογραφία με μπικίνι από την Κεφαλονιά.
  • Η τραγουδίστρια απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές παράλληλα με επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η ανάρτηση ξεχώρισε λόγω της σπανιότητας των προσωπικών της στιγμιότυπων στα social media.
  • Η Σπανού λαμβάνει χιλιάδες likes από τους followers της.
  • Φροντίζει να βρίσκει χρόνο για χαλάρωση και εξερεύνηση κατά τις καλοκαιρινές περιοδείες της.

Η Μαρίνα Σπανού, η οποία συνδυάζει τις καλοκαιρινές στιγμές χαλάρωσης παράλληλα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, μοιράστηκε με τους followers της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια όμορφη καλοκαιρινή φωτογραφία.

Η νεαρή τραγουδίστρια απαθανατίζεται να ποζάρει με μαγιό και δείχνει να απολαμβάνει το καλοκαιρινό τοπίο του νησιού της Κεφαλονιάς, όπου και βρίσκεται αυτή την περίοδο.

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Η Μαρίνα Σπανού, η οποία διανύει μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, δε συνηθίζει να δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στα social media, οπότε λογικό αυτή η φωτογραφία από την Κεφαλονιά να ξεχωρίσει, με τους followers της να της κάνουν χιλιάδες likes. 

Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με τις καλοκαιρινές περιοδείες της, η γνωστή τραγουδίστρια, φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της ώστε να χαλαρώνει και να εξερευνά τις ομορφιές κάθε τόπου που επισκέπτεται. 

 

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