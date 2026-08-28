Η Μαρίνα Σπανού, η οποία συνδυάζει τις καλοκαιρινές στιγμές χαλάρωσης παράλληλα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, μοιράστηκε με τους followers της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια όμορφη καλοκαιρινή φωτογραφία.

Η νεαρή τραγουδίστρια απαθανατίζεται να ποζάρει με μαγιό και δείχνει να απολαμβάνει το καλοκαιρινό τοπίο του νησιού της Κεφαλονιάς, όπου και βρίσκεται αυτή την περίοδο.

Η Μαρίνα Σπανού, η οποία διανύει μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, δε συνηθίζει να δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στα social media, οπότε λογικό αυτή η φωτογραφία από την Κεφαλονιά να ξεχωρίσει, με τους followers της να της κάνουν χιλιάδες likes.

Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με τις καλοκαιρινές περιοδείες της, η γνωστή τραγουδίστρια, φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της ώστε να χαλαρώνει και να εξερευνά τις ομορφιές κάθε τόπου που επισκέπτεται.