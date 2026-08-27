Celebrities που μίλησαν ανοιχτά για τον «εθισμό» τους στα social media

«Το Instagram έγινε ολόκληρος ο κόσμος μου»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Σελένα Γκόμεζ: Το δημόσιο φιλί του συζύγου της που ξεσήκωσε τα social media / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, όπως η Σελένα Γκόμεζ, η Κένταλ Τζένερ και η Charli XCX, μίλησαν για τον εθισμό τους στα social media.
  • Η Meta συμφώνησε να καταβάλει 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για αγωγές που αφορούν την εξάρτηση των παιδιών από Facebook και Instagram.
  • Η Σελένα Γκόμεζ δήλωσε ότι η απόφαση να απομακρυνθεί από τα social media ήταν η καλύτερη για την ψυχική της υγεία.
  • Η Κένταλ Τζένερ χαρακτήρισε τη σχέση της με τα social media «εθιστική», επισημαίνοντας την αποκοπή από την πραγματικότητα.
  • Η Charli XCX ανακοίνωσε ότι περνά λιγότερο χρόνο online για να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την ψυχική της υγεία.

Διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ μίλησαν ανοιχτά για τον εθισμό τους στα social media.

Συγκεκριμένα, η Σελένα Γκόμεζ, η Κένταλ Τζένερ και η ποπ σταρ Charli XCX αναφέρθηκαν δημόσια για την παγίδα των social media, αποφασίζοντας να βάλουν ένα όριο ανάμεσα στην πραγματική και την εικονική τους ζωή.

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Οι εξομολογήσεις τους, για το πώς έφτασαν να νιώθουν εθισμένες στα social media αποκτούν πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί χθες, 26 Αυγούστου 2026 η Meta συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο ιστορικού διακανονισμού για αγωγές που υποστηρίζουν ότι Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν με χαρακτηριστικά που μπορούν να δημιουργούν εξάρτηση στα παιδιά, ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών της και ότι συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

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Η Meta από την πλευρά της, αρνείται ότι διέπραξε αδίκημα, ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας δεσμεύεται για σημαντικές αλλαγές στη χρήση Facebook και Instagram από ανήλικους, μεταξύ των οποίων ημερήσια χρονικά όρια και περιορισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σελένα Γκόμεζ: «Το Instagram έγινε ολόκληρος ο κόσμος μου»

Η Σελένα Γκόμεζ υπήρξε για χρόνια μια από τις πιο δημοφιλείς γυναικείες παρουσίες στον κόσμο των social media. Μίλησε όμως ανοιχτά από την ανάγκη της να πάρει την απόστασή της από αυτά. Το Instagram είχε γίνει όλος της ο κόσμος, έως ότου συνειδητοποίησε ότι όλο αυτό είχε γίνει επικίνδυνο για την υγεία της. Η ίδια έχει παραδεχτεί πριν από αρλετά χρόνια ότι δεν ένιωθε αρκετά όμορφη, περνώντας μία μεγάλη περίοδο κατά την οποία πίστευε ότι χρειαζόταν διαρκώς μακιγιάζ, σε βαθμό μάλιστα που δεν ήθελε να εμφανίζεται πουθενά χωρίς αυτό. 

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Την απόφαση να πάρει μια απόσταση από τα social media, η Σελένα Γκόμεζ την έχει χαρακτηρίσει ως την καλύτερη που θα μπορούσε ποτέ να πάρει για την ψυχική της υγεία. Πλέον οι συνεργάτες της διαχειρίζονται τους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media, ενώ αποκάλυψε ότι η απόφαση αυτή για εκείνη είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που έχει κάνει ποτέ στον εαυτό της.

«Ήμουν περισσότερο παρούσα. Ήμουν πιο ευτυχισμένη», είχε εξομολογηθεί, μιλώντας για την επιστροφή στις πραγματικές τηλεφωνικές συνομιλίες και σε μια ανθρώπινη επαφή που δεν περνούσε πρώτα μέσα από ένα feed. Ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να κάνει μικρά διαλείμματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε συνέντευξή της το 2025 είχε εξηγήσει ότι το να απέχει από τα social media τη βοηθά να είναι περισσότερο παρούσα στη δική της ζωή.

Κένταλ Τζένερ: «Η σχέση μου με τα social media είναι λίγο εθιστική»

Για την Κένταλ Τζένερ, το Instagram αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας καριέρας που γεννήθηκε και εξελίχθηκε παράλληλα με την παντοδυναμία των social media.

Κι όμως, το 2021, μιλώντας στη σειρά Open Minded της Vogue, το μοντέλο χρησιμοποίησε μια λέξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για να περιγράψει τη σχέση της μαζί τους: «Εθιστική».

Η Κένταλ Τζένερ εξήγησε ότι όσο περισσότερο κοιτούσε μια οθόνη, τόσο περισσότερο αισθανόταν αποκομμένη από το σώμα της και από όσα συνέβαιναν πραγματικά γύρω της.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Η σχέση μου με τα social media είναι λίγο εθιστική αυτή τη στιγμή», παραδεχόταν, προσθέτοντας ότι δεν της άρεσε αυτό ούτε αισθανόταν περήφανη που το έλεγε. Ταυτόχρονα, όμως, πίστευε ότι πρόκειται για ένα συναίσθημα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι.

Για ένα από τα διασημότερα μοντέλα στον πλανήτη, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το scrolling. Ήταν η διαρκής έκθεση στην αρνητικότητα, στην κριτική και στις εικόνες της ίδιας που κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα online.

Charli xcx: Μετά το άλμπουμ «Brat», είναι λιγότερο online

Στην περίπτωση της Charli xcx, η ιστορία είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, επειδή συμβαίνει σήμερα. Η Βρετανίδα ποπ σταρ υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες της internet κουλτούρας των τελευταίων ετών. Το «Brat» δεν ήταν απλώς ένα επιτυχημένο album. Έγινε αισθητική, memes, viral videos και μια ολόκληρη online γλώσσα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η επιτυχία, όμως, έφερε μαζί της και κάτι άλλο: έναν τεράστιο όγκο σχολίων και συζήτησης γύρω από κάθε επόμενη κίνησή της. Τον Ιούνιο του 2026, η Charli xcx αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει συνειδητά να περνά πολύ λιγότερο χρόνο online. 

«Δεν κοιτάζω πια τόσο πολύ. Είναι απλώς καλύτερο για το μυαλό μου», είπε στο περιοδικό Rolling Stone, εξηγώντας, παράλληλα, ότι ο διαρκής διαδικτυακός θόρυβος μπορεί να γίνει εξαιρετικά πιεστικός.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το άγχος της είχε φτάσει σε σημείο όπου την επηρέαζε και σωματικά. Έτσι, μαζί με άλλες αλλαγές στην καθημερινότητά της, επέλεξε να περιορίσει την έκθεσή της στοα social media και να αναζητήσει πιο άμεσους και προσωπικούς τρόπους επικοινωνίας με το κοινό της.

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