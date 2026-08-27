Αχαΐα: Πτώση 14χρονου από μπαλκόνι - Υποχώρησαν κάγκελα

Το παιδί έπεσε από ύψος 4 μέτρων

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πτώση 14χρονου από μπαλκόνι σε τουριστική εγκατάσταση στη Δυτική Αχαΐα.
  • Τα κάγκελα του μπαλκονιού υποχώρησαν, ρίχνοντας το παιδί από ύψος τεσσάρων μέτρων.
  • Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 14χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
  • Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας για ιατρική αξιολόγηση.
  • Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Αχαΐα, μετά την πτώση ενός 14χρονου παιδιού από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων. 

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστική εγκατάσταση της περιοχής, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υποχώρησαν τα κάγκελα μπαλκονιού, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο κενό. 

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν άμεσα τον 14χρονο. Στη συνέχεια, τον παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε ήδη φτάσει στην περιοχή. 

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε ιατρική αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με την Ερτ, η ζωή του 14χρονου δε διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. 

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