Αχαΐα: Πτώση 14χρονου από μπαλκόνι - Υποχώρησαν κάγκελα

Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Αχαΐα, μετά την πτώση ενός 14χρονου παιδιού από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστική εγκατάσταση της περιοχής, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υποχώρησαν τα κάγκελα μπαλκονιού, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο κενό.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν άμεσα τον 14χρονο. Στη συνέχεια, τον παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε ήδη φτάσει στην περιοχή.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε ιατρική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την Ερτ, η ζωή του 14χρονου δε διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις.