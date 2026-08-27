Πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με AI - Όγκος αφαιρέθηκε με επιτυχία

Σώθηκε η όραση ασθενή - «Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου»

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Πηγή: Με πληροφορίες από BBC / Φωτογραφία αρχείου AP (Andrew Kravchenko)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με τη βοήθεια AI πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αφαιρέθηκε μη καρκινικός όγκος 11 χιλιοστών από τον Rhys Hibbert.
  • Το σύστημα AI ανέλυε ζωντανά την εικόνα του χειρουργείου, εντοπίζοντας αγγεία και νεύρα για ασφαλέστερη αφαίρεση του όγκου.
  • Η επέμβαση είχε 25-50% πιθανότητα να μην είναι πλήρης, αλλά ο Hibbert ανέφερε σημαντική βελτίωση της όρασής του μετά.
  • Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει μεγαλύτερη κλινική δοκιμή και στοχεύει στην ανάπτυξη AI για χειρουργούς.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον χειρουργό, αλλά παρέχει υποδείξεις σε πραγματικό χρόνο.

Ένα σημαντικό βήμα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη χειρουργική πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς για πρώτη φορά ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο με τη βοήθεια AI σε πραγματικό χρόνο.

Το πρώτο αντιγόνο εμβόλιο σχεδιασμένο από τεχνητή νοημοσύνη είναι γεγονός!

Ο 48χρονος Rhys Hibbert, πατέρας δύο παιδιών από το Bedfordshire, έπασχε από έναν μη καρκινικό όγκο 11 χιλιοστών στην υπόφυση. Ο όγκος πίεζε τα οπτικά νεύρα, προκαλώντας περιορισμό της περιφερειακής του όρασης, ενώ υπήρχε κίνδυνος να χάσει την όρασή του αν δεν αντιμετωπιζόταν.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο University College London Hospital. Οι χειρουργοί εισήγαγαν ένα ενδοσκόπιο μέσω της μύτης μέχρι τη βάση του κρανίου, προκειμένου να προσεγγίσουν τον όγκο. Ωστόσο, η αφαίρεσή του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς βρισκόταν κοντά σε σημαντικά αιμοφόρα αγγεία και οπτικά νεύρα.

Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα AI ανέλυε ζωντανά την εικόνα από το χειρουργείο, παρακολουθώντας τα χειρουργικά εργαλεία και εντοπίζοντας περιοχές όπου ήταν πιθανό να βρίσκονται αγγεία και νεύρα. Παράλληλα, υποδείκνυε στους χειρουργούς τα ασφαλέστερα σημεία για την αφαίρεση του όγκου.

Η λειτουργία του θυμίζει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, με τη διαφορά ότι το σύστημα αναγνωρίζει ανατομικές δομές που μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Οι ερευνητές εκπαίδευσαν την AI χρησιμοποιώντας εκατοντάδες βίντεο από επεμβάσεις αφαίρεσης όγκων της υπόφυσης, σημειώνοντας στα βίντεο τη θέση των αγγείων και των νεύρων.

Ο καθηγητής Hani Marcus, που συμμετείχε στην επέμβαση, χαρακτήρισε το σύστημα «ένα δεύτερο ζευγάρι έμπειρων ματιών», επισημαίνοντας ότι έχει εκπαιδευτεί σε περισσότερες επεμβάσεις από όσες θα μπορούσε να δει ένας χειρουργός στη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής.

Παράλληλα, οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον χειρουργό. Παρέχει πληροφορίες και υποδείξεις σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο τελικός έλεγχος παραμένει αποκλειστικά στην ιατρική ομάδα.

«Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου»

Πριν από την επέμβαση, υπήρχε πιθανότητα 25–50% να μην αφαιρεθεί ολόκληρος ο όγκος, καθώς και κίνδυνος 0,5–2% να τραυματιστεί ένα μεγάλο αιμοφόρο αγγείο.

Ο Hibbert, ωστόσο, αποφάσισε να συμμετάσχει στη διαδικασία, θεωρώντας ότι η συμμετοχή των ασθενών στην έρευνα είναι απαραίτητη για την πρόοδο της ιατρικής.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά. Μετά την επέμβαση, ανέφερε σημαντική βελτίωση της όρασής του, ενώ μέσα στις επόμενες οκτώ εβδομάδες συνέχισε να βλέπει σταδιακή βελτίωση. Παράλληλα, επανήλθε η ενέργειά του και εξαφανίστηκαν οι παρενέργειες που αντιμετώπιζε πριν από την επέμβαση.

«Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ερευνητική ομάδα, που χρηματοδοτείται από το National Institute for Health and Care Research και τη Google, σχεδιάζει πλέον μεγαλύτερη κλινική δοκιμή. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός είδους «ChatGPT για χειρουργούς», το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί ως ένας επιπλέον ειδικός μέσα στο χειρουργείο, προσφέροντας συμβουλές όταν χρειάζεται.

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