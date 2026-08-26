Βιβλικές πλημμύρες στο Νεπάλ «κατάπιαν» χωριά ολόκληρα, εξαφανίζοντας σπίτια και ανθρώπους. Τουλάχιστον 98 οι νεκροί ως τώρα, επισήμως. Ο αριθμός πιθανότατα θα ανέβει, καθώς υπάρχουν σχεδόν 400 αγνοούμενοι. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες είναι τρομακτικές.

Νεπάλ: Τρομακτικές πλημμύρες με τουλάχιστον 98 νεκρούς

Ακούστηκε ένας τρομακτικός ορυμαγδός και τόνοι λάσπης ξεχύθηκαν από τα βουνά. Ήταν σαν έκρηξη ηφαιστείου, λένε οι κάτοικοι για τον ξαφνικό όλεθρο.

«Είδα περίπου εννέα φορτηγά να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά, με ανθρώπους μέσα σε αυτά. Είναι μια σπαρακτική τραγωδία. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», λέει κάτοικος της περιοχής.

Κάποιοι κατέφυγαν στις στέγες, καθώς τα υδάτινα τείχη σάρωσαν χωριά, γέφυρες, δρόμους.

Νεπάλ: Δεκάδες νεκροί, αγωνία για σχεδόν 400 αγνοούμενους τουρίστες

Ο αριθμός των νεκρών όλο και αυξάνεται. Αγωνία για εκατοντάδες τουρίστες: οι περισσότεροι Ινδοί, αλλά και κάποιοι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Η περιοχή είναι δημοφιλής σε ορειβάτες και Ινδουιστές προσκυνητές.

Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι έγινε σεισμός και αυτός ο σεισμός ίσως προκάλεσε χιονοστιβάδα και μετά μια ξαφνική πλημμύρα, σύμφωνα με το BBC. Πολύ πιθανό οι κατολισθήσεις να μπλόκαραν ποταμό που στη συνέχεια υπερχείλισε. Οι φονικές πλημμύρες σάρωσαν και το γειτονικό Θιβέτ, με τεράστιες απώλειες.

Εικόνες από δορυφόρο πριν και μετά τη θεομηνία καταγράφουν την καταστροφή.

Νεπάλ: Τιτάνια μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης

Νεπάλ και Κίνα έχουν στήσει τιτάνια επιχείρηση διάσωσης, παρότι η υψηλή στάθμη των νερών δυσκολεύει διασώστες και στρατό. Παράλληλα, έχει σημάνει συναγερμός για κίνδυνο νέων πλημμυρών.