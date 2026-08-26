Στη Ζανζιβάρη βρίσκεται η Αποστολία Ζώη, η οποία μοιράστηκε με τους followers της στα social media τις πρώτες εικόνες από το νέο της ταξίδι. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ράστα και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Χαμένη στη Ζανζιβάρη… Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας!».

Το ταξίδι έγινε λίγο διάστημα μετά από αυτό στο Μπαλί της Ινδονησίας, με την Αποστολία να επιλέγει αυτή τη φορά την εξωτική Ζανζιβάρη και να δημοσιεύει νέες φωτογραφίες της στο Instagram.

Τα ράστα πηγαίνουν πολύ στην Αποστολία Ζώη /Φωτογραφία Instagram

Με νέα εμφάνιση πριν από το ταξίδι

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η τραγουδίστρια άλλαξε το look της, επιλέγοντας ξανθά κοτσιδάκια σε στιλ ράστα. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε από τη Ζανζιβάρη, ποζάρει με στέμμα και βραχιόλι φτιαγμένο από φυτά και κόκκινα λουλούδια.

Στις ίδιες φωτογραφίες κρατά στα χέρια της καρύδα και φρούτα που, όπως προκύπτει από την ανάρτηση, δοκίμασε κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

Η ανάρτηση της Αποστολίας Ζώη από τη Ζανζιβάρη

Το περιεχόμενο που δημοσίευσε η Αποστολία Ζώη επικεντρώνεται στην εμπειρία της από το ταξίδι και στη νέα αισθητική επιλογή στα μαλλιά της, με τις εικόνες να τη δείχνουν σε χαλαρή διάθεση μέσα σε τροπικό σκηνικό.

Έτσι απέκτησε η Αποστολία Ζώη τα ράστα της