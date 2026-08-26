Αποστολία Ζώη: Από τις νυχτερινές πίστες... βασίλισσα της Ζανζιβάρης!

Το νέο hair look της τραγουδίστριας που ενθουσιάζει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αποστολία Ζώη βρίσκεται στη Ζανζιβάρη και μοιράζεται εικόνες από το ταξίδι της στα social media.
  • Η τραγουδίστρια εμφανίζεται με ράστα και δηλώνει ότι νιώθει σαν βασίλισσα της ζούγκλας.
  • Προτού ταξιδέψει, άλλαξε το look της με ξανθά κοτσιδάκια σε στιλ ράστα.
  • Στις φωτογραφίες ποζάρει με στέμμα και βραχιόλι από φυτά και λουλούδια, κρατώντας καρύδα και φρούτα.
  • Το περιεχόμενο εστιάζει στην εμπειρία του ταξιδιού και τη νέα της αισθητική.

Στη Ζανζιβάρη βρίσκεται η Αποστολία Ζώη, η οποία μοιράστηκε με τους followers της στα social media τις πρώτες εικόνες από το νέο της ταξίδι. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ράστα και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Χαμένη στη Ζανζιβάρη… Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας!».

Στην παραλία η Αποστολία Ζώη: «Γεμάτη αλμύρα»

Το ταξίδι έγινε λίγο διάστημα μετά από αυτό στο Μπαλί της Ινδονησίας, με την Αποστολία να επιλέγει αυτή τη φορά την εξωτική Ζανζιβάρη και να δημοσιεύει νέες φωτογραφίες της στο Instagram.

Τα ράστα πηγαίνουν πολύ στην Αποστολία Ζώη

Τα ράστα πηγαίνουν πολύ στην Αποστολία Ζώη /Φωτογραφία Instagram

Με νέα εμφάνιση πριν από το ταξίδι

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η τραγουδίστρια άλλαξε το look της, επιλέγοντας ξανθά κοτσιδάκια σε στιλ ράστα. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε από τη Ζανζιβάρη, ποζάρει με στέμμα και βραχιόλι φτιαγμένο από φυτά και κόκκινα λουλούδια. 

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί

Στις ίδιες φωτογραφίες κρατά στα χέρια της καρύδα και φρούτα που, όπως προκύπτει από την ανάρτηση, δοκίμασε κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

Η ανάρτηση της Αποστολίας Ζώη από τη Ζανζιβάρη

Το περιεχόμενο που δημοσίευσε η Αποστολία Ζώη επικεντρώνεται στην εμπειρία της από το ταξίδι και στη νέα αισθητική επιλογή στα μαλλιά της, με τις εικόνες να τη δείχνουν σε χαλαρή διάθεση μέσα σε τροπικό σκηνικό. 

Αποστολία Ζώη: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άνδρες»

Έτσι απέκτησε η Αποστολία Ζώη τα ράστα της
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