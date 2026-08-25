Η Δωροθέα Μερκούρη έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις κόρες της, Ηλέκτρα και Γαία, με τις οποίες έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα στενή σχέση.

Η Ελληνο-Ιταλίδα ηθοποιός και πρώην μοντέλο έδωσε μία εφόλης της ύλης συνέντευξη μιλώντας, μεταξύ άλλων, για το πώς βίωσε την περίοδο που οι κόρες της περνούσαν την εφηβεία, στο πόσο αγχωμένη ήταν όταν εκείνες έβγαιναν τα βράδια, καθώς και πόσο περήφανη νιώθει, που τώρα πια και οι δύο έχουν χαράξει τη δική τους πορεία, ζώντας ανεξάρτητες.

Η Δωροθέα Μερκούρη αναφέρθηκε, επίσης, στο χρόνο που χρειάστηκε η ίδια για να γίνει πιο χαλαρή ως μητέρα, ενώ ακόμα και σήμερα αναρωτιέται έαν έκανε «καλή δουλειά», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι, παρά την κούραση, δε θα άλλαζε με τίποτα στον κόσμο την εμπειρία της μητρότητας.

Όπως αποκάλυψε, οι κόρες του δε ζουν πια μαζί της, έχοντας πάρει το δικό τους δρόμο: «Δεν μένουμε πια μαζί με τα κορίτσια. Δύσκολο να είμαι χωρίς τα παιδιά, αλλά αυτή είναι η κανονική ροή – να πάρουν τα παιδιά έναν δικό τους δρόμο. Βέβαια είναι περίεργο ακόμα», είπε αρχικά.

Ενώ για το εάν ως μητέρα ήταν χαλαρή, εκείνη παραδέχτηκε ότι δεν ήταν χαλαρή, αλλά αναγκάστηκε να γίνει με τον καιρό. Όπως αποκάλυψε: «Κοίτα, δεν ήμουνα χαλαρή. Έγινα. Αγχωνόμουνα πάρα πολύ. Τρόμαζα. Ειδικά όταν ήταν σε μια ηλικία 16-17 χρόνων, που άρχιζαν και έβγαιναν βράδυ… Εδώ στην Ελλάδα τα παιδιά βγαίνουνε το βράδυ έως αργά – δεν είναι αυτό παντού έτσι. Γίνεται και έξω, αλλά το κάνουν μια φορά τον μήνα. Εδώ συζητάμε ότι κάθε εβδομάδα εγώ έπρεπε να αγχώνομαι έως το πρωί για το αν θα γυρίσουν τα παιδιά μου. Εξαντλητικό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Δωροθέα Μερκούρη αναρωτήθηκε εάν έκανε καλή δουλειά μεγαλώνοντας τα κορίτσια της. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν έκανα καλή δουλειά. Ήταν εξαντλητικό. Το θυμάμαι ακόμα. Ήταν πολύ κουραστικό. Αλλά δε θα το άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. Μου αρέσει που είμαι μάνα».