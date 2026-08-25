Λένα Μποζάκη: Το ανέμελο καλοκαίρι της στη Νάξο

Tα carousel φωτογραφιών από τις διακοπές της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.26 , 14:27 Καλλιθέα: 18χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του
25.08.26 , 14:15 Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια
25.08.26 , 14:00 Πώς θα καταλάβεις ότι έχεις ξεπέρασει επιτέλους τον πρώην σου
25.08.26 , 13:20 Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
25.08.26 , 13:00 Μπίλι Ζέιν: Ο «κακός» του Τιτανικού κάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα
25.08.26 , 12:58 Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 17χρονη - Στη ΜΕΘ συνομήλική της
25.08.26 , 12:23 Λένα Μποζάκη: Το ανέμελο καλοκαίρι της στη Νάξο
25.08.26 , 12:18 Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφροδίτη Νέστορα στο Μέγαρο Μαξίμου
25.08.26 , 12:10 Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός τουρίστας στην παραλία της Ψαρούς
25.08.26 , 12:10 Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
25.08.26 , 12:00 Βρες το ιδανικό τζιν, που να ταιριάζει απόλυτα στον σωματότυπό σου
25.08.26 , 11:27 Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιο της
25.08.26 , 11:20 Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Ποιοι θα πληρωθούν έως 31/8
25.08.26 , 11:15 Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
25.08.26 , 11:05 Θεσσαλονίκη: 35χρονη κατήγγειλε βιασμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της
Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας
Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
Ρέμος - Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών με την κόρη τους
Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ο ποιητής και ζωγράφος Χρήστος Μαρκίδης
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 17χρονη - Στη ΜΕΘ συνομήλική της
Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Μποζάκη: Όσα είχε πει για τον ρόλο της στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, τον περασμένο Μάιο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν επιστρέψει στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ», η «κυρία Ελένη» απόλαυσε τις διακοπές της και μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από το ξέγνοιαστο καλοκαίρι της. 

Λένα Μποζάκη: Η ηλικία, η καταγωγή, η Φυσική και το «Μπαμπά σ' αγαπώ»

Η Λένα Μποζάκη ταξίδεψε ,με την παρέα της στη Νάξο, αποτυπώνοντας τις όμορφες στιγμές που πέρασε σε δύο carousel φωτογραφιών. Το τελευταίο της post έχει λεζάντα: «Δεκαπενταύγουστος», με την ηθοποιό να ποζάρει καθισμένη σε μια ξύλινη καρέκλα, φορώντας το παρεό της και έχοντας φόντο ένα νησιώτικο ξωκλήσι του Άη Γιώργη.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lena Mpozaki (@lenampozaki)

Σε άλλη φωτογραφία, ποζάρει χαμογελαστή έχοντας τυλίξει ένα παρεό σαν φόρεμα, σε μπαλκόνι με ξύλινη πέργκολα και φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Σε άλλη λήψη, ποζάρει με την πλάτη γυρισμένη στον φακό, χαμογελώντας και πιάνοντας τα σγουρά ginger μαλλιά της, φορώντας μαύρο μπικίνι. Πίσω της απλώνεται η παραλία και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Σε ένα ηλιόλουστο στιγμιότυπο βλέπουμε την ηθοποιό να κατεβαίνει ένα στενό, λιθόστρωτο κυκλαδίτικο σοκάκι. Ποζάρει αυθόρμητα κοιτώντας κάτω, ενώ φοράει ένα ασορτί σετ από κοντό σορτσάκι και τοπ με ρίγες σε ροζ, κίτρινο και λευκό, συνδυασμένο με ροζ Clogs.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Στο φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της η Λένα Μποζάκη έχει συμπεριλάβει εικόνες που αποτυπώνουν την κυκλαδίτικη ομορφιά, την παράδοση και τις γραφικές «γωνιές» του νησιού.

Σε μία, φαίνεται μια εκκλησία στολισμένη εξωτερικά με σημαιάκια, σε άλλη χταπόδια που στεγνώνουν πάνω σε μια βέργα και σε άλλη, δεκάδες αετοί kite surf που διακρίνονται στον ουρανό και τη θάλασσα.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Ακόμη, έχει απαθανατίσει έναν παλιό τηλεφωνικό θάλαμο που έχει μετατραπεί σε δανειστική βιβλιοθήκη.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Η ώρα του ηλιοβασιλέματος φαίνεται να είναι αγαπημένη της ηθοποιού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lena Mpozaki (@lenampozaki)

Σε άλλη φωτογραφία της, ποζάρει στηριζόμενη σε ένα πέτρινο παράθυρο, έχοντας φόντο την παραλία, βράχια και ένα καταμαράν που πλέει στα γαλαζοπράσινα νερά.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΝΑ ΜΠΟΖΑΚΗ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 |
ΝΑΞΟΣ
 |
ΜΠΑΜΠΑ, Σ’ ΑΓΑΠΩ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφροδίτη Λιάντου
Celebrities & Gossip Νεα
Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια
Άντζελα Γκερέκου - Μαρία Βοσκοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
Μπίλι Ζέιν
Celebrities & Gossip Νεα
Μπίλι Ζέιν: Ο «κακός» του Τιτανικού κάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα
Ορνέλα Μούτι
Celebrities & Gossip Νεα
Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Celebrities & Gossip Νεα
Πάρτι γενεθλίων για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Παρών, ο Χρήστος Μάστορας
Γιάννης Παπαδογιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Γιάννης Παπαδογιάννης: «Τα τέρατα τα δημιουργούμε εμείς!»
Ρέμος - Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών με την κόρη τους
Celebrities & Gossip Νεα
Ρέμος - Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών με την κόρη τους
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Με hot μπικίνι απολαμβάνει τη θάλασσα με φουσκωτό!
Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
Celebrities & Gossip Νεα
Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top