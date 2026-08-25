Λένα Μποζάκη: Όσα είχε πει για τον ρόλο της στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, τον περασμένο Μάιο

Λίγο πριν επιστρέψει στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ», η «κυρία Ελένη» απόλαυσε τις διακοπές της και μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από το ξέγνοιαστο καλοκαίρι της.

Η Λένα Μποζάκη ταξίδεψε ,με την παρέα της στη Νάξο, αποτυπώνοντας τις όμορφες στιγμές που πέρασε σε δύο carousel φωτογραφιών. Το τελευταίο της post έχει λεζάντα: «Δεκαπενταύγουστος», με την ηθοποιό να ποζάρει καθισμένη σε μια ξύλινη καρέκλα, φορώντας το παρεό της και έχοντας φόντο ένα νησιώτικο ξωκλήσι του Άη Γιώργη.

Σε άλλη φωτογραφία, ποζάρει χαμογελαστή έχοντας τυλίξει ένα παρεό σαν φόρεμα, σε μπαλκόνι με ξύλινη πέργκολα και φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Σε άλλη λήψη, ποζάρει με την πλάτη γυρισμένη στον φακό, χαμογελώντας και πιάνοντας τα σγουρά ginger μαλλιά της, φορώντας μαύρο μπικίνι. Πίσω της απλώνεται η παραλία και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Σε ένα ηλιόλουστο στιγμιότυπο βλέπουμε την ηθοποιό να κατεβαίνει ένα στενό, λιθόστρωτο κυκλαδίτικο σοκάκι. Ποζάρει αυθόρμητα κοιτώντας κάτω, ενώ φοράει ένα ασορτί σετ από κοντό σορτσάκι και τοπ με ρίγες σε ροζ, κίτρινο και λευκό, συνδυασμένο με ροζ Clogs.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Στο φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της η Λένα Μποζάκη έχει συμπεριλάβει εικόνες που αποτυπώνουν την κυκλαδίτικη ομορφιά, την παράδοση και τις γραφικές «γωνιές» του νησιού.

Σε μία, φαίνεται μια εκκλησία στολισμένη εξωτερικά με σημαιάκια, σε άλλη χταπόδια που στεγνώνουν πάνω σε μια βέργα και σε άλλη, δεκάδες αετοί kite surf που διακρίνονται στον ουρανό και τη θάλασσα.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Ακόμη, έχει απαθανατίσει έναν παλιό τηλεφωνικό θάλαμο που έχει μετατραπεί σε δανειστική βιβλιοθήκη.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram

Η ώρα του ηλιοβασιλέματος φαίνεται να είναι αγαπημένη της ηθοποιού.

Σε άλλη φωτογραφία της, ποζάρει στηριζόμενη σε ένα πέτρινο παράθυρο, έχοντας φόντο την παραλία, βράχια και ένα καταμαράν που πλέει στα γαλαζοπράσινα νερά.

Λένα Μποζάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Νάξο/ instagram