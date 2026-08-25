Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου

Μητέρα και κόρη περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, έχουν στενή σχέση και απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο μαζί.
  • Ταξίδεψαν πρόσφατα στο Λονδίνο, όπου απόλαυσαν τον ήλιο και φωτογραφήθηκαν στους κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους.
  • Η Μαρία είναι καρπός του έρωτα της Γκερέκου με τον Τόλη Βοσκόπουλο, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1996 στην Κέρκυρα.
  • Ο γάμος τους ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της εποχής, με κουμπάρους γνωστά πρόσωπα.
  • Η Μαρία γεννήθηκε το 2001 και διατηρεί στενό δεσμό με τη μητέρα της.

Η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, έχουν αναπτύξει μια υπέροχη σχέση μητέρας και κόρης και λατρεύουν η μία την παρέα της άλλης. Οι δύο γυναίκες δε χάνουν ευκαιρία να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί και, όταν τους το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ταξιδεύουν παρέα και απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου

Αυτή τη φορά, μητέρα και κόρη ταξίδεψαν στο Λονδίνο, όπου χάρηκαν τον ηλιόλουστο καιρό και τις ομορφιές της αγγλικής πρωτεύουσας, ενώ φωτογραφήθηκαν και στους χαρακτηριστικούς κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους που αποτελούν διαχρονικό σήμα κατατεθέν της πόλης. 

Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!

Η ανάρτηση της Μαρίας Βοσκοπούλου

Πέντε χρόνια χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο: Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου

Η Μαρία αποτελεί τον καρπό του μεγάλου έρωτα της Άντζελας Γκερέκου και του θρυλικού Έλληνα ερμηνευτή, Τόλη Βοσκόπουλου. Το ερωτευμένο ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου της Κέρκυρας -της ιδιαίτερης πατρίδας της ηθοποιού- στις 2 Αυγούστου 1996, σε έναν λαμπερό γάμο που συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της εποχής, με κουμπάρους τον συνθέτη Τέρη Χρυσό και τον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάνη.

Ο αείμνηστος Τόλης Βοσκόπουλος με την Άντζελα Γκερέκου και την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου

Ο αείμνηστος Τόλης Βοσκόπουλος με την Άντζελα Γκερέκου και την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2001, με τη γέννηση της Μαρίας, η οποία μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και τέχνη, διατηρώντας μέχρι σήμερα έναν αδιάρρηκτο και βαθύ δεσμό με τη μητέρα της.

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