Στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ στη Μύκονο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. Το ζευγάρι απόλαυσε το μπάνιο του στα κρυστάλλινα νερά του νησιού των ανέμων.
Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Η σύζυγος του τραγουδιστή εμφανίστηκε με λευκό μαγιό, με τα στιγμιότυπα να δείχνουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές.
Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Εκεί συναντήθηκαν με τη Μαρίνα Βερνίκου και τον Τρύφωνα Σαμαρά.
Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Υβόννη Μπόσνιακ- Τρύφωνας Σαμαράς στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Η fashion designer δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών από το καλοκαίρι τους, πριν λίγες ώρες. «Collecting memories • SUMMER 2026», έγραψε στη λεζάντα.
Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά, τις βόλτες με σκάφος και βέβαια, την Ελένη τους. Η μοναχοκόρη του ζευγαριού είναι σήμερα 11 ετών.
Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος/ instagram
Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος σε jet ski/ instagram
Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος: Kαλοκαιρινό στιγμιότυπο σε σκάφος/ instagram
Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος: Η κόρη τους, Ελένη / instagramΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.