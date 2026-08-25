Ρέμος - Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών με την κόρη τους

Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου

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Το instastory της Υβόννης Μπόσνιακ από τις διακοπές με τον Αντώνη Ρέμο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ πέρασαν καλοκαιρινές διακοπές στη Μύκονο.
  • Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές με την κόρη τους, Ελένη, 11 ετών.
  • Η Υβόννη φορούσε λευκό μαγιό και οι φωτογραφίες δείχνουν χαλαρές στιγμές με φόντο τη θάλασσα.
  • Συναντήθηκαν με τη Μαρίνα Βερνίκου και τον Τρύφωνα Σαμαρά.
  • Η fashion designer δημοσίευσε φωτογραφίες με λεζάντα 'Collecting memories • SUMMER 2026'.

Στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ στη Μύκονο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. Το ζευγάρι απόλαυσε το μπάνιο του στα κρυστάλλινα νερά του νησιού των ανέμων. 

Αντώνης Ρέμος: Η βραδινή έξοδος για τα 56α γενέθλιά του

Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η σύζυγος του τραγουδιστή εμφανίστηκε με λευκό μαγιό, με τα στιγμιότυπα να δείχνουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές.

Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Εκεί συναντήθηκαν με τη Μαρίνα Βερνίκου και τον Τρύφωνα Σαμαρά

Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαρίνα Βερνίκου - Αντώνης Ρέμος- Υβόννη Μπόσνιακ στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Υβόννη Μπόσνιακ- Τρύφωνας Σαμαράς στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Υβόννη Μπόσνιακ- Τρύφωνας Σαμαράς στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η fashion designer δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών από το καλοκαίρι τους, πριν λίγες ώρες. «Collecting memories • SUMMER 2026», έγραψε στη λεζάντα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yvonne Bosnjak (@yvonini)

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά, τις βόλτες με σκάφος και βέβαια, την Ελένη τους. Η μοναχοκόρη του ζευγαριού είναι σήμερα 11 ετών.

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος/ instagram

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος/ instagram

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος σε jet ski/ instagram

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος σε jet ski/ instagram

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος: Kαλοκαιρινό στιγμιότυπο σε σκάφος/ instagram

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος: Kαλοκαιρινό στιγμιότυπο σε σκάφος/ instagram

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος: Η κόρη τους, Ελένη / instagram

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος: Η κόρη τους, Ελένη / instagram
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