Νέα Σμύρνη: Το βίντεο που έχει καταγράψει τη δολοφονία της 45χρονης

Φόβος και απειλές πριν από τη δολοφονία

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Ελλαδα
Το φονικό καρτέρι, οι απειλές και το σκοτεινό παρελθόν του 48χρονου γυναικοκτόνου και αυτόχειρα στη Νέα Σμύρνη / Βίντεο Σκάι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία της 45χρονης Λουλιέτας από 48χρονο στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.
  • Καθοριστικό το βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει την επίθεση και την αυτοκτονία του δράστη.
  • Η Λουλιέτα είχε εκφράσει την πρόθεση να τερματίσει τη σχέση, αναφέροντας ζηλιάρη και πιεστικό τον 48χρονο.
  • Η οικογένεια της 45χρονης ανέφερε ότι είχε δεχθεί απειλές και είχε αλλάξει την κλειδαριά του σπιτιού της.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει εξετάσεις κινητών και υπολογιστών για να διαπιστωθεί αν η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, με θύμα την 45χρονη Λουλιέτα και από 48χρονο, ο οποίος αμέσως μετά την επίθεση έβαλε τέλος στη ζωή του. 

Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη: Τι κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του 48χρονου

Καθοριστικό για την έρευνα θεωρείται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών. Σε βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και το εξετάζουν, έχει καταγραφεί ο 48χρονος γυναικοκτόνος και αυτόχειρας να είχε φτάσει νωρίτερα στο σημείο και να περιμένει για περίπου πέντε λεπτά τη 45χρονη. 

Νέα Σμύρνη: Την κλώτσησε 2 φορές & την εκτέλεσε- Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Όταν εκείνη άνοιξε την είσοδο, ο άνδρας μπήκε μαζί της στο κτίριο. Στο βίντεο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει καταγραφεί να την κλωτσά δύο φορές και στη συνέχεια να βγάζει περίστροφο. Η πρώτη σφαίρα δεν την πέτυχε, ενώ η δεύτερη την τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι. Αμέσως μετά ο 48χρονος αυτοκτόνησε. 

Νέα Σμύρνη: Τα κινητά θα «δώσουν» το κίνητρο της γυναικοκτονίας

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και τι ακριβώς προηγήθηκε της δολοφονίας. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές των δύο, αναζητώντας επικοινωνίες και στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση. 

Παράλληλα, αξιολογούνται οι καταθέσεις συγγενών και άλλων προσώπων από το περιβάλλον τους. 

Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη

Νέα Σμύρνη: Φόβος και απειλές πριν από τη δολοφονία 

Σύμφωνα με καταθέσεις μελών της οικογένειας της 45χρονης, η ίδια φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεσή της να τερματίσει τη σχέση, καθώς περιέγραφε τον 48χρονο ως ζηλιάρη και πιεστικό, ενώ φέρεται να είχε δεχθεί και απειλές. 

Μάλιστα, περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη δολοφονία είχε αλλάξει την κλειδαριά του σπιτιού της. Ο αδελφός της φέρεται να κατέθεσε ότι ο 48χρονος διέθετε εφεδρικό κλειδί της κατοικίας. 

Νέα Σμύρνη: Τι ανέφεραν η σύζυγος και η κόρη του 48χρονου 

Η σύζυγος του 48χρονου μίλησε στις Αρχές για αλλαγή στη συμπεριφορά του τους τελευταίους μήνες και για συχνή απουσία του από το σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λίγο πριν φύγει για τη Νέα Σμύρνη της άφησε περίπου 1.000 ευρώ και της ζήτησε να προσέχει το παιδί τους. 

Κατάθεση έδωσε και η 19χρονη κόρη του, η οποία φέρεται να γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με τη Λουλιέτα. 

Οι Αρχές συνδυάζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης με το βίντεο και τις μαρτυρίες, προκειμένου να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το έγκλημα. Παράλληλα, εξετάζεται το παρελθόν του 48χρονου, καθώς και αναφορές για προηγούμενη υπόθεση στην Αλβανία. 

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