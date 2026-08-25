Το φονικό καρτέρι, οι απειλές και το σκοτεινό παρελθόν του 48χρονου γυναικοκτόνου και αυτόχειρα στη Νέα Σμύρνη / Βίντεο Σκάι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, με θύμα την 45χρονη Λουλιέτα και από 48χρονο, ο οποίος αμέσως μετά την επίθεση έβαλε τέλος στη ζωή του.

Καθοριστικό για την έρευνα θεωρείται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών. Σε βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και το εξετάζουν, έχει καταγραφεί ο 48χρονος γυναικοκτόνος και αυτόχειρας να είχε φτάσει νωρίτερα στο σημείο και να περιμένει για περίπου πέντε λεπτά τη 45χρονη.

Όταν εκείνη άνοιξε την είσοδο, ο άνδρας μπήκε μαζί της στο κτίριο. Στο βίντεο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει καταγραφεί να την κλωτσά δύο φορές και στη συνέχεια να βγάζει περίστροφο. Η πρώτη σφαίρα δεν την πέτυχε, ενώ η δεύτερη την τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι. Αμέσως μετά ο 48χρονος αυτοκτόνησε.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και τι ακριβώς προηγήθηκε της δολοφονίας. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές των δύο, αναζητώντας επικοινωνίες και στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση.

Παράλληλα, αξιολογούνται οι καταθέσεις συγγενών και άλλων προσώπων από το περιβάλλον τους.

Νέα Σμύρνη: Φόβος και απειλές πριν από τη δολοφονία

Σύμφωνα με καταθέσεις μελών της οικογένειας της 45χρονης, η ίδια φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεσή της να τερματίσει τη σχέση, καθώς περιέγραφε τον 48χρονο ως ζηλιάρη και πιεστικό, ενώ φέρεται να είχε δεχθεί και απειλές.

Μάλιστα, περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη δολοφονία είχε αλλάξει την κλειδαριά του σπιτιού της. Ο αδελφός της φέρεται να κατέθεσε ότι ο 48χρονος διέθετε εφεδρικό κλειδί της κατοικίας.

Νέα Σμύρνη: Τι ανέφεραν η σύζυγος και η κόρη του 48χρονου

Η σύζυγος του 48χρονου μίλησε στις Αρχές για αλλαγή στη συμπεριφορά του τους τελευταίους μήνες και για συχνή απουσία του από το σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λίγο πριν φύγει για τη Νέα Σμύρνη της άφησε περίπου 1.000 ευρώ και της ζήτησε να προσέχει το παιδί τους.

Κατάθεση έδωσε και η 19χρονη κόρη του, η οποία φέρεται να γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με τη Λουλιέτα.

Οι Αρχές συνδυάζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης με το βίντεο και τις μαρτυρίες, προκειμένου να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το έγκλημα. Παράλληλα, εξετάζεται το παρελθόν του 48χρονου, καθώς και αναφορές για προηγούμενη υπόθεση στην Αλβανία.