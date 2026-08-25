Με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει ο σήμερα ο καιρός, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, οι πολύ θερμές αέριες μάζες εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου ο υδράργυρος θα «αγγίξει» τους 38-40°C, ενώ παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στη Μεσσηνία δεν αποκλείεται και πάλι να σημειωθούν θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Αντίθετα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου οι βοριάδες θα περιορίσουν κάπως τη ζέστη και την υγρασία.

Καιρπός: Πού αναμένονται μπόρες και καταιγίδες - Ενισχύονται τα μελτέμια

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, τοπικές βροχές και καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν αργά το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με τη Δευτέρα, όταν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στην Ήπειρο και τα Ιωάννινα.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στο εσωτερικό του Αιγαίου και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Από την Πέμπτη και μετά αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στις Κυκλάδες και στη νότια Κρήτη. Προς την Παρασκευή και το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι καταβάτες βόρειοι άνεμοι ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Δύο «πρόσωπα» του καιρού τις επόμενες ημέρες - Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Από την Τετάρτη η θερμή αέρια μάζα θα περιοριστεί περισσότερο στα δυτικά και νότια, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται μια πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά.

Από το Σάββατο, ωστόσο, προβλέπεται νέα άνοδος του υδραργύρου. Η χώρα αναμένεται να χωριστεί ουσιαστικά σε δύο ζώνες: πιο δροσερές συνθήκες με ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά και πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά και νότια, όπου και πάλι τοπικά μπορεί να ξεπεραστούν οι 40°C.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρής ατμόσφαιρας και των ισχυρών ανέμων δημιουργεί ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την ταχεία εξάπλωση μιας φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.