Μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη στην Τήνο είχαν η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε νησιώτικο πανηγύρι.
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Η Ρούλα Ρέβη, που έχει τη φωτογραφία στο αίμα της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμές από την αυθεντική ελληνική βραδιά που έζησαν.
Στα στιγμιότυπα την παράσταση «κλέβει» ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, αλλά και ο τετράποδος φίλος του, ο οποίος δέχεται με ευχαρίστηση τα χάδια και τις αγκαλιές του ηθοποιού.
Η Ρούλα Ρέβη, μαζί με τον σύζυγό της, Αποστόλη Τότσικα, και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη απόλαυσαν στο έπακρο την εμπειρία, χορεύοντας και τραγουδώντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Τήνος, άλλωστε, είναι ένα νησί που έχει παράδοση στα πανηγύρια, τα οποία κάθε καλοκαίρι πρωταγωνιστούν στη διασκέδαση των Ελλήνων.
Σε προηγούμενες αναρτήσεις της, η Ρούλα Ρέβη έδωσε μια γεύση από τις οικογενειακές της διακοπές, ανεβάζοντας σπάνια στιγμιότυπα με τα 11χρονα παιδιά της.
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Οι τέσσερίς τους έχουν προσαρμοστεί πλήρως στους χαλαρούς ρυθμούς του νησιού, με αποτέλεσμα να εύχονται να καθυστερήσει πολύ η επιστροφή τους στην Αθήνα!
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