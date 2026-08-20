Ο ξέφρενος χορός του Αποστόλη Τότσικα σε πανηγύρι της Τήνου

Μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη στην Τήνο είχαν η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε νησιώτικο πανηγύρι.

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Διασκέδασαν σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Η Ρούλα Ρέβη, που έχει τη φωτογραφία στο αίμα της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμές από την αυθεντική ελληνική βραδιά που έζησαν.

Η Ρούλα Ρέβη ποζάρει με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Στα στιγμιότυπα την παράσταση «κλέβει» ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, αλλά και ο τετράποδος φίλος του, ο οποίος δέχεται με ευχαρίστηση τα χάδια και τις αγκαλιές του ηθοποιού.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης έχει τεράστια αδυναμία στα ζώα!

Η Ρούλα Ρέβη, μαζί με τον σύζυγό της, Αποστόλη Τότσικα, και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη απόλαυσαν στο έπακρο την εμπειρία, χορεύοντας και τραγουδώντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Τήνος, άλλωστε, είναι ένα νησί που έχει παράδοση στα πανηγύρια, τα οποία κάθε καλοκαίρι πρωταγωνιστούν στη διασκέδαση των Ελλήνων.

Η ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη

Σε προηγούμενες αναρτήσεις της, η Ρούλα Ρέβη έδωσε μια γεύση από τις οικογενειακές της διακοπές, ανεβάζοντας σπάνια στιγμιότυπα με τα 11χρονα παιδιά της.

Οι τέσσερίς τους έχουν προσαρμοστεί πλήρως στους χαλαρούς ρυθμούς του νησιού, με αποτέλεσμα να εύχονται να καθυστερήσει πολύ η επιστροφή τους στην Αθήνα!