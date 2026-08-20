Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!

Τα στιγμιότυπα που ανέβασε η φωτογράφος από την αυθεντική ελληνική βραδιά

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Celebrities & Gossip Νεα
Ο ξέφρενος χορός του Αποστόλη Τότσικα σε πανηγύρι της Τήνου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας παραβρέθηκαν σε πανηγύρι στην Τήνο με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.
  • Η Ρούλα μοιράστηκε στιγμές από την ελληνική βραδιά στο Instagram, όπου ο Λεβεντογιάννης και ο σκύλος του κλέβουν την παράσταση.
  • Το ζευγάρι και ο Λεβεντογιάννης απόλαυσαν χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί.
  • Η Τήνος είναι γνωστή για τα καλοκαιρινά πανηγύρια που προσελκύουν πολλούς επισκέπτες.
  • Η Ρούλα έχει μοιραστεί και οικογενειακές στιγμές με τα 11χρονα παιδιά της κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη στην Τήνο είχαν η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε νησιώτικο πανηγύρι.

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Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Διασκέδασαν σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Διασκέδασαν σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Η Ρούλα Ρέβη, που έχει τη φωτογραφία στο αίμα της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμές από την αυθεντική ελληνική βραδιά που έζησαν.

Η Ρούλα Ρέβη ποζάρει με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Η Ρούλα Ρέβη ποζάρει με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Στα στιγμιότυπα την παράσταση «κλέβει» ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, αλλά και ο τετράποδος φίλος του, ο οποίος δέχεται με ευχαρίστηση τα χάδια και τις αγκαλιές του ηθοποιού.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης έχει τεράστια αδυναμία στα ζώα!

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης έχει τεράστια αδυναμία στα ζώα!

Η Ρούλα Ρέβη, μαζί με τον σύζυγό της, Αποστόλη Τότσικα, και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη απόλαυσαν στο έπακρο την εμπειρία, χορεύοντας και τραγουδώντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Τήνος, άλλωστε, είναι ένα νησί που έχει παράδοση στα πανηγύρια, τα οποία κάθε καλοκαίρι πρωταγωνιστούν στη διασκέδαση των Ελλήνων.

 

Η ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη

Σε προηγούμενες αναρτήσεις της, η Ρούλα Ρέβη έδωσε μια γεύση από τις οικογενειακές της διακοπές, ανεβάζοντας σπάνια στιγμιότυπα με τα 11χρονα παιδιά της.

Ρέβη - Τότσικας: Με τα 11χρονα παιδιά τους στο σπίτι τους στην Τήνο

Οι τέσσερίς τους έχουν προσαρμοστεί πλήρως στους χαλαρούς ρυθμούς του νησιού, με αποτέλεσμα να εύχονται να καθυστερήσει πολύ η επιστροφή τους στην Αθήνα!

 

 

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ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
 |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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