Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στον ανακριτή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η στάση του τραγουδιστή απέναντι στην πλασμαφαίρεση, αλλά και το κόστος της θεραπείας, το οποίο, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο κ. Κομιανός, έφτανε έως και τις 6.000 ευρώ.

Όπως υποστήριξε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αρχικά συμφωνήσει να ακολουθήσει το θεραπευτικό πρόγραμμα που του προτάθηκε. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, φέρεται να εξέφρασε διαφορετική άποψη, λέγοντας ότι το κόστος της πλασμαφαίρεσης ήταν υψηλό και ότι θα προχωρούσε μόνο σε υδροθεραπεία.

«Στο τηλέφωνο της Δευτέρας ο Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η ιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμα του Μαζωνάκη ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι "δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία”. Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός, όπως μου είχε πει η κ. γιατρός. Εγώ δε θα έπαιρνα κάποια προμήθεια από όποια θεραπεία θα έκανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο της», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός / Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Πώς γνωρίστηκαν Μαζωνάκης και Κομιανός

Παράλληλα, περιέγραψε πώς προέκυψε η επαφή του Γιώργου Μαζωνάκη με την 56χρονη γιατρό.

Η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών έγινε, σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 17.00, σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό.

Στο ίδιο τραπέζι βρίσκονταν ένας επιχειρηματίας της νυχτερινής διασκέδασης και η καλλιτεχνική μάνατζερ που είχε συμβάλει στη γνωριμία τους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε περίπου στις 17.40.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε», φέρεται να είπε ο κ. Κομιανός.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον ρώτησε αν είχε επιχειρήσει στο παρελθόν κάποια διαδικασία αποτοξίνωσης. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με την κατάθεση, αναφέρθηκε στις υδροθεραπείες που είχε κάνει στο παρελθόν στο ιατρείο της 56χρονης στο Κολωνάκι.

Ο υπνοθεραπευτής τού ανέφερε ότι γνώριζε τη γιατρό και συνεργαζόταν μαζί της. Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο ίδιος επικοινώνησε μαζί της εκείνη τη στιγμή και της είπε ότι ο Μαζωνάκης ενδιαφερόταν να ακολουθήσει θεραπεία για αποτοξίνωση.

«Μου ανέφερε ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπείες στο Κολωνάκι στο ιατρείο της γιατρού. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι μαζί της και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουνε. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως», ανέφερε σύμφωνα με την κατάθεσή του.

Η συζήτηση, όπως φέρεται να κατέθεσε, δεν περιορίστηκε στα θέματα υγείας. Ο τραγουδιστής μίλησε στον υπνοθεραπευτή και για προσωπικά του ζητήματα, ενώ οι δύο άνδρες κανόνισαν να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 17.00 στην Κηφισιά.

Οι προβληματισμοί για την ψυχολογική του κατάσταση

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Κομιανός επικοινώνησε ξανά με τη γιατρό. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στον ανακριτή, της εξέφρασε ανησυχίες για την ψυχολογική κατάσταση του τραγουδιστή και κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την προτεινόμενη θεραπεία.

«Με τη γιατρό ξαναμίλησα το βράδυ της Δευτέρας. Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη ημέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας του με το Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι, θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε», φέρεται να κατέθεσε.

Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε και την Τρίτη, όταν ο Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το ιατρείο. Ο υπνοθεραπευτής, όπως υποστήριξε, ήθελε να γνωρίζει αν θα προλάβαινε ο τραγουδιστής το ραντεβού τους στην Κηφισιά.

«Την Τρίτη το βράδυ μίλησα ξανά με τη γιατρό μετά το ραντεβού τους. Μου είπε πως πήγε ο Μαζωνάκης και πως θα πήγαινε και την επόμενη μέρα για την πλασμαφαίρεση. Της είπα πως στις 17.00 την Τετάρτη έχουμε και μαζί ραντεβού και μου είπε πως προλαβαίνουμε. Μου είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού μας μετά την πλασμαφαίρεση. Δε μου είπε τίποτα για την κατάστασή του. Νομίζω ότι μου ανέφερε πως την Τρίτη έκανε ο Μαζωνάκης υδροθεραπεία, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Για την υπόθεση Μαζωνάκη δεν είπαμε κάτι άλλο την Τρίτη. Την Τετάρτη στις 10:30 το πρωί πήγα στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για την υπνοθεραπεία. Τηλεφώνησα γύρω στη 12:50 στη γιατρό για να δω εάν πήγε ο Μαζωνάκης. Μου είπε ότι δεν είχε πάει ακόμη και της ζήτησα να μου στείλει ένα μήνυμα για το αν τηρείται το πρόγραμμα για να ξέρω και εγώ εάν θα είναι στην ώρα του σε εμένα. Μου έλεγε ότι “θα προλάβουμε”».

Τα μηνύματα με τη γιατρό και η φωτογραφία από την πλασμαφαίρεση

Κατά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για πλασμαφαίρεση, η 56χρονη γιατρός επικοινώνησε μαζί του.

Ο κ. Κομιανός φέρεται να έλαβε μήνυμα ότι όλα πήγαιναν καλά, καθώς και φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν ο τραγουδιστής συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

«Εγώ κοιμήθηκα για λίγο και όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου είδα ένα μήνυμα SMS “όλα καλά” στο οποίο αντέδρασα με καρδιά. Έλαβα και ένα μήνυμα ΜMS με μία φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», φέρεται να κατέθεσε.

Στη συνέχεια, περίπου στις 16.50 και λίγο πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον τραγουδιστή, επικοινώνησε με τη γιατρό για να πληροφορηθεί για την κατάστασή του. Τότε, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ενημερώθηκε ότι είχε ήδη κληθεί το ΕΚΑΒ.

«Στις 16.50 έστειλα ένα μήνυμα “εντάξει ο Γιώργος;” και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του, ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει ουσίες. Τη ρώτησα, γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Με τον γιατρό δε μίλησα καθόλου. Στη γιατρό έστειλα ένα SMS όπου της ανέφερα ότι τη Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είπε ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά έριξαν την πίεση».

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η γιατρός απάντησε «ναι, συμβαίνει». Ο ίδιος της ζήτησε να μεταβούν στο νοσοκομείο και να συνδράμουν, λέγοντας ότι θα μπορούσε να πάει και ο ίδιος, καθώς πίστευε ότι ο τραγουδιστής ήταν ακόμη ζωντανός.

«Μου απάντησε με μήνυμα ότι "ναι, συμβαίνει”. Της έστειλα μήνυμα και της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν και της είπα ότι αν χρειαζόταν θα πήγαινα και εγώ, νομίζοντας ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Θυμάμαι ότι ήταν 18.00 όταν ήρθε ειδοποίηση στο κινητό μου από μία ιστοσελίδα ότι ο Μαζωνάκης πέθανε στο "Ελπίς”. Σοκαρίστηκα. Τότε της έστειλα μήνυμα και τη ρώτησα εάν το έμαθε και μου απάντησε “ναι μόλις”. Της έστειλα μήνυμα στο οποίο της έλεγα τι κακό συνέβη και τι μας βρήκε, γιατί ένιωθα άσχημα, γιατί ουσιαστικά εγώ τους έφερα σε επαφή. Της έστειλα και αργότερα ένα μήνυμα που της έλεγε “ρε, τι σε βρήκε” και αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας της έστειλα πως λυπάμαι γι’ αυτά που περνάνε και πως είμαι εδώ αν τυχόν με χρειαζόντουσαν. Η ιατρός είναι γενικά ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης», ανέφερε.

Ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε, τέλος, και στη δική του εμπλοκή στην επαφή του τραγουδιστή με τη γιατρό. Όπως φέρεται να κατέθεσε, εκείνος ήταν που μεσολάβησε για να επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επικοινωνίες του με την 56χρονη γιατρό, αλλά και η φωτογραφία που έλαβε την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, σχετίζονταν με το προγραμματισμένο ραντεβού που είχε ο ίδιος με τον τραγουδιστή στις 17.00.