Μία δύσκολη, σπάνια και απαιτητική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ένα κοριτσάκι μόλις 11 χρονών από τα Χανιά. Η μικρή ασθενής είχε έναν όγκο 18 εκατοστών, ο οποίος ξεκινούσε από τον νεφρό και έφθανε στην καρδιά. Γιατροί από τρία νοσοκομεία ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να ολοκληρώσουν το χειρουργείο με επιτυχία μετά από 15 ώρες, στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ανακούφιση, χαρά και ευγνωμοσύνη αισθάνονται οι γονείς της 11χρονης από τα Χανιά για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που άφησαν τα πάντα και, ξεπερνώντας τους εαυτούς τους, μπήκαν στο χειρουργείο για να σώσουν το παιδί τους.

Δεκαπέντε ώρες διήρκεσε η αφαίρεση του όγκου, μήκους 18 εκατοστών, που εκτεινόταν από τον νεφρό μέχρι την καρδιά.

Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Δεν χωρούσε λεπτό καθυστέρησης.

«Φαινόταν ότι ο όγκος επεκτεινόταν πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη έμπαινε στον δεξιό κόλπο, θα μπορούσε να μπει μέσα στις κοιλότητες της καρδιάς και αυτό σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Φοβόμασταν και για εμβολές» αναφέρει η κ. Χριστιάνα Προδρόμου, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

«Το παιδί είναι τώρα μια χαρά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες για όλους τους γιατρούς, γιατί ειλικρινά όλοι τους ήταν ξεχωριστοί» λέει με ανακούφιση ο πατέρας της 11χρονης.

Η μαραθώνια «μάχη» των γιατρών

Η 11χρονη αρχικά πήγε στο νοσοκομείο Χανίων με πυρετό και πόνο στην κοιλιά. Εκεί οι γιατροί, μετά τις εξετάσεις που έγιναν, ενημέρωσαν τη μητέρα ότι πρέπει επειγόντως να ταξιδέψουν στην Αθήνα, σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Λίγο νωρίτερα, η μητέρα είχε πει στον άντρα της ότι μόλις επέστρεφαν από το νοσοκομείο θα γιόρταζαν τα γενέθλιά του.

«Για δεκαπέντε ώρες ήταν στο χειρουργείο διαφορετικές ειδικότητες για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό» τονίζει ο Διοικητής «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» Αναστάσιος Μίχας.

Η μαραθώνια επέμβαση αφαίρεσης του μεγάλου όγκου έγινε σε τρία στάδια από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό τριών νοσοκομείων, του Αγία Σοφία, του Αγλαΐα Κυριακού και του Λαϊκού.

«Το πρωί επισκέφθηκα το παιδί. Είναι περιπατητικό, μιλάει, τρώει, νιώθει πολύ καλά που τελείωσε όλο αυτό. Ανυπομονεί να πάει σπίτι του», τονίζει η κ. Προδρόμου.

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