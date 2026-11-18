Ένοχη έκρινε ομόφωνα το μικρό ορκωτό δικαστήριο την 33χρονη μητέρα της μικρής Τζένα για τον θάνατο του τρίχρονου κοριτσιού στο Παλαιό Φάληρο, το οποίο εγκατέλειψε στη θάλασσα, στην παραλία Έδεμ.

Η μητέρα, της οποίας αναμένεται η ποινή, κατάγεται από την Αλγερία και ισχυρίσθηκε ότι δεν σκότωσε το παιδί της, αλλά άφησε το σώμα του στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, ενώ ήταν ήδη νεκρό.

Το δικαστήριο ζήτησε την αναγνώριση δυο ελαφρυντικών (έντιμου πρότερου βίου και μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη της και μετά την κράτηση της) τα οποία πρότεινε να μην της αναγνωριστούν η εισαγγελέας.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας ήταν «καταπέλτης» στην αγόρευσή της για τη μητέρα και πρότεινε την ενοχή της κατηγορούμενης.

«Ευρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατό του» είπε η εισαγγελέας της έδρας.

Στην αγόρευση της επικαλέστηκε το οπτικό υλικό, την ιατροδικαστική έκθεση και τις ιστολογικές εξετάσεις, όπως και τις μαρτυρικές καταθέσεις για να τεκμηριώσει την πρόταση της.

Η μητέρα η οποία κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της σε πάραλία στο Παλαιό Φάληρο (φωτογραφία Ευρωκίνηση)

«Στο σώμα του παιδιού διαπιστώθηκαν κακώσεις εν ζωή και μεταθανάτιες και πολλαπλές εκδορές, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες. Βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση» επισήμανε η εισαγγελέας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι είναι «κρίσιμα και ουσιώδη» τα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα της κατηγορουμένης, όπου εντοπίστηκαν φωτογραφίες με εμφανείς εκδορές της Τζένα.

Αποδόμησε τους ισχυρισμούς της μητέρας η ειαγγελέας

Η κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορουμένης επιβεβαιώνεται και από μαρτυρικές καταθέσεις τόνισε η εισαγγελέας. «Ο φίλος της επιβεβαιώνει την κακοποίηση, η γειτόνισσα κατέθεσε περιστατικά παραμέλησης του παιδιού, η διευθύντρια του σχολείου, ομοίως, κατέθεσε ότι είχε δει το παιδί σκεπασμένο και με μία μελανιά κάτω από το μάτι και η κόρη της περιέγραψε ότι η μητέρα της χτυπούσε την Τζένα και την ίδια στα χέρια» είπε η εισαγγελέας.

Αποδόμησε επίσης τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ότι χτυπούσε το παιδί ο φίλος της. «Όμως αυτή τι έκανε;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας: «Δε μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, δεν πήγε στην αστυνομία, δεν απευθύνθηκε σε κάποιον γείτονα. Αντίθετα διατηρούσε καλή σχέση με τον κακοποιητή και προέτρεπε τα παιδιά να τον φωνάζουν παππού».

Παράλληλα, η εισαγγελέας τόνισε ότι δεν βρίσκει έρεισμα στο αποδεικτικό υλικό ότι το παιδί ήταν νεκρό. «Το γεγονός ότι του φόρεσε μαγιό έχει τη σημασία του, εάν πίστευε ότι ήταν νεκρό γιατί της φόρεσε το μαγιό;" διερωτήθηκε επίσης.

Η εισαγγελική λειτουργός κατέληξε ότι η κατηγορούμενη είχε σχεδιάσει καλά το έγκλημα. « Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια, μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της» είπε η εισαγγελέας, κάνοντας λόγο για «σχέδιο, μεθοδικότητα, ψυχραιμία, νηφαλιότητα», προσθέτοντας ότι «είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της πράξης της και επιχείρησε να φύγει από τη χώρα».

