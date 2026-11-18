Ο χειμώνας είναι όπως τον θέλεις, όταν κάθε διαδρομή συνοδεύεται από ασφάλεια και σιγουριά! Με το χειμερινό πρόγραμμα προσφορών All Clear Service, η Nissan προσφέρει ολοκληρωμένο Δωρεάν Έλεγχο 25 σημείων για όλα τα Nissan, προνομιακές εκπτώσεις, για να είσαι έτοιμος να απολαύσεις τον χειμώνα όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί, με το Nissan σου πάντα έτοιμο για την επόμενη διαδρομή.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

• ΔΩΡΕΑΝ Χειμερινό Έλεγχο 25 Σημείων

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Ανταλλακτικά Service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων)

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες)

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan

• ΔΩΡΕΑΝ Nissan Assistance για Ένα Έτος, με Πανευρωπαϊκή Κάλυψη

H πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου και συντήρησης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan είναι απαραίτητη, προκειμένου να κινηθείτε με ασφάλεια αλλά και με μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου κατά την χειμερινή περίοδο. Για αυτό φροντίζει το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Nissan, με κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία και γνήσια ανταλλακτικά που εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας.

