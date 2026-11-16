Geely: Αναδεικνύεται κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην καινοτομία.

Η μεθοδολογία που έφερε την πρωτιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.26 , 10:59 RESTART - Είδαμε την παράσταση με τον Πέτρο Λαγούτη
16.11.26 , 10:28 Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
16.11.26 , 10:21 «Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία
16.11.26 , 10:09 Φαίη Ξυλά σε Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δε νομίζω να παντρευόμουν ξανά»
16.11.26 , 10:01 Πανελλαδική απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
16.11.26 , 09:59 Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία
16.11.26 , 09:54 Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
16.11.26 , 09:46 Μπήλιου: «Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη οι πιο απαιτητικές μέρες της εβδομάδας»
16.11.26 , 09:22 17 Νοεμβρίου - Επέτειος Πολυτεχνείου: Γιατί είναι αργία για τα σχολεία
16.11.26 , 09:21 Μπόμπα για Τανιμανίδη: «Έχει τόσο ωραίο κορμί που δεν πρέπει να το κρύβει»
16.11.26 , 09:18 ΑΑΔΕ: Έως 3.000 ευρώ σε όσους καταγγέλλουν φοροδιαφυγή
16.11.26 , 09:16 Καιρός τύπου Π φέρνει βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
16.11.26 , 09:14 Geely: Αναδεικνύεται κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην καινοτομία.
16.11.26 , 09:03 Τι έγινε μια ημέρα πριν από την εισβολή των τανκς στο Πολυτεχνείο
16.11.26 , 08:52 Άντζελα Δημητρίου: Η εξομολόγηση για το τραγούδι, το λεξιλόγιο & τα media
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Άλλαξαν ξανά τα δεδομένα για Ντόρσεϊ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
Συνελήφθη ο γιος γνωστού συνθέτη στη Νέα Ερυθραία
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι
Ηράκλειο: «Ήμουν για λίγα λεπτά στην τουαλέτα», είπε η μητέρα του βρέφους
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 12.11.26, 09:14
Geely: Αναδεικνύεται κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην καινοτομία.
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κατάκτηση της κορυφής είναι κάτι που απαιτεί πολύ κόπο, όραμα και σαφή στρατηγική. Και αν εξ ορισμού η κατάκτηση είναι δύσκολη, η παραμονή εκεί συχνά είναι δυσκολότερη. Στις αρχές του έτους, είχε δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση “Electromobility Report 2026”, με τον Όμιλο Geely να κατακτά την 1η θέση, ως η πιο καινοτόμος εταιρεία στην ηλεκτροκίνηση παγκοσμίως, για το 2025. Πριν λίγες μέρες, το Center of Automotive Management (CAM), το ανεξάρτητο, επιστημονικό ινστιτούτο που συντάσσει αυτή την έκθεση εστιάζοντας στην έρευνα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες και στον βαθμό καινοτομίας στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης της κάθε μάρκας, έδωσε στη δημοσιότητα την αντίστοιχη έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του έτους που διανύουμε. Ο Όμιλος Geely, παραμένει στην 1η θέση!

Μέχρι σήμερα, από το 2021 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά 910 καινοτομίες σε οχήματα μαζικής παραγωγής από 38 ομίλους κατασκευαστών αυτοκινήτων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Ο Όμιλος Geely, που στα premium brands του περιλαμβάνει και την μάρκα Zeekr, ηγείται στον τομέα της καινοτομίας στην ηλεκτροκίνηση με 207 βαθμούς δείκτη (index points - IP), ακολουθούμενος από τον Όμιλο VW (204 IP) και την BYD (192 IP). Ο Όμιλος Mercedes-Benz (147 IP) και η BMW (135 IP), συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα. 

Geely: Αναδεικνύεται κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην καινοτομία.


Αξίζει να αναφερθεί η υποχώρηση της Tesla, από την 6η στην 11η θέση, με την αμερικανική εταιρεία να βρίσκεται  για πρώτη φορά εκτός της πρώτης δεκάδας των πιο καινοτόμων κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, από τότε που ξεκίνησε η σχετική κατάταξη το 2016. Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένουν επίσης σε αδύναμη θέση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης: η Toyota ανέβηκε στη 15η θέση (από τη 17η) μεταξύ 38 κατασκευαστών, ενώ η Nissan περιορίστηκε στη 18η θέση και η Honda μόλις στην 22η.

Όσον αφορά τους τομείς που εκ των πραγμάτων δείχνει να εστιάζει η αυτοκινητοβιομηχανία το πρώτο εξάμηνο του 2026, ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, αυτοί είναι η αυτονομία, η ικανότητα φόρτισης και η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και το ηλεκτρικό οικοσύστημα (τεχνολογίες V2H, V2G). Χαρακτηριστικά, ο Όμιλος Geely έχει να επιδείξει υπερταχεία φόρτιση που προσφέρει αυτονομία έως και δύο χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, με τη φόρτιση από το 10% έως το 97% να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από εννέα λεπτά. Ήδη διατίθενται στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική αγορά μοντέλα της μάρκας Zeekr, όπως τα Zeekr 7X και Zeekr 7GT, βασισμένα στην πλατφόρμα 800V που προσφέρουν υπερταχεία φόρτιση έως και 480KW.

Η αξιολόγηση των κατασκευαστών αυτοκινήτου διεξάγεται με εφαρμογή μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το Center of Automotive Management, η οποία αποκαλείται MOBIL. Πρόκειται για σύνθεση των αρχικών των λέξεων Maturity (ωριμότητα), Originality (πρωτοτυπία), Benefit (όφελος) και Innovation Level (επίπεδο καινοτομίας).

Geely: Αναδεικνύεται κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην καινοτομία.
Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία MOBIL αξιολογεί:
α) την ωριμότητα της καινοτομίας, όπου επιβραβεύεται η παρουσία της στην παραγωγή (μέγιστη βαθμολογία), στην προπαραγωγή  (μεσαία βαθμολογία) ή απλά η επίδειξή της σε επίπεδο concept car (μικρότερη βαθμολογία).
β) την πρωτοτυπία, με ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα αν πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενη καινοτομία και με μικρότερη αν πρόκειται για υπάρχουσα καινοτομία που απλά υιοθετείται για πρώτη φορά από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή.
γ) το όφελος που προκύπτει για τον καταναλωτή σε τομείς όπως οι επιδόσεις, η ευελιξία, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η άνεση, η ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση, με αναφορά τους με αυξανόμενο συντελεστή βαρύτητας, από τον μικρότερο (επιδόσεις) προς τον μεγαλύτερο (ενεργειακή απόδοση).
δ) το επίπεδο της καινοτομίας - από χαμηλό, για καινοτομίες που ελάχιστοι καταναλωτές θα αντιληφθούν ή θα νιώσουν σημαντική βελτίωση στην χρήση του οχήματος έως πολύ υψηλό, για μία καινοτομία που θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου από το σύνολο των οδηγών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BMW X1 M Sport: Σε τιμή π[ου είναι πρό-σ-κληση
Αυτοκινητο
BMW X1 M Sport: Σε τιμή που είναι πρό-σ-κληση
Δοκιμάζουμε το «διαστημικό» XPENG G6 RWD Long Range Pro
Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το «διαστημικό» XPENG G6 RWD Long Range Pro
Αυτόματη οδήγηση: Η BMW προετοιμάζει το μέλλον στην πόλη
Αυτοκινητο
Αυτόματη οδήγηση: Η BMW προετοιμάζει το μέλλον στην πόλη
Η YANGWANG καταρρίπτει το ρεκόρ με 503,17 χλμ./ώρα
Αυτοκινητο
Η YANGWANG καταρρίπτει το ρεκόρ με 503,17 χλμ./ώρα
Το Ford Puma συνεχίζει να κυριαρχεί στην ελληνική αγορά
Αυτοκινητο
Το Ford Puma συνεχίζει να κυριαρχεί στην ελληνική αγορά
BMW i3 και M2 CS θριαμβεύουν στα βραβεία Χρυσό Τιμόνι 2026
Αυτοκινητο
BMW i3 και M2 CS θριαμβεύουν στα βραβεία Χρυσό Τιμόνι 2026
Η Lepas συνδυάζει μόδα και αυτοκινητικό σχεδιασμό στο Athens Fashion Week
Αυτοκινητο
Η Lepas συνδυάζει μόδα και αυτοκινητικό σχεδιασμό στο Athens Fashion Week
Η νέα Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV έφτασε στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Automotivo: Εντάσσεται στο επίσημο δίκτυο της Lynk & Co
Αυτοκινητο
Automotivo: Εντάσσεται στο επίσημο δίκτυο της Lynk & Co
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top