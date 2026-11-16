Η κατάκτηση της κορυφής είναι κάτι που απαιτεί πολύ κόπο, όραμα και σαφή στρατηγική. Και αν εξ ορισμού η κατάκτηση είναι δύσκολη, η παραμονή εκεί συχνά είναι δυσκολότερη. Στις αρχές του έτους, είχε δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση “Electromobility Report 2026”, με τον Όμιλο Geely να κατακτά την 1η θέση, ως η πιο καινοτόμος εταιρεία στην ηλεκτροκίνηση παγκοσμίως, για το 2025. Πριν λίγες μέρες, το Center of Automotive Management (CAM), το ανεξάρτητο, επιστημονικό ινστιτούτο που συντάσσει αυτή την έκθεση εστιάζοντας στην έρευνα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες και στον βαθμό καινοτομίας στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης της κάθε μάρκας, έδωσε στη δημοσιότητα την αντίστοιχη έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του έτους που διανύουμε. Ο Όμιλος Geely, παραμένει στην 1η θέση!

Μέχρι σήμερα, από το 2021 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά 910 καινοτομίες σε οχήματα μαζικής παραγωγής από 38 ομίλους κατασκευαστών αυτοκινήτων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Ο Όμιλος Geely, που στα premium brands του περιλαμβάνει και την μάρκα Zeekr, ηγείται στον τομέα της καινοτομίας στην ηλεκτροκίνηση με 207 βαθμούς δείκτη (index points - IP), ακολουθούμενος από τον Όμιλο VW (204 IP) και την BYD (192 IP). Ο Όμιλος Mercedes-Benz (147 IP) και η BMW (135 IP), συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.



Αξίζει να αναφερθεί η υποχώρηση της Tesla, από την 6η στην 11η θέση, με την αμερικανική εταιρεία να βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός της πρώτης δεκάδας των πιο καινοτόμων κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, από τότε που ξεκίνησε η σχετική κατάταξη το 2016. Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένουν επίσης σε αδύναμη θέση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης: η Toyota ανέβηκε στη 15η θέση (από τη 17η) μεταξύ 38 κατασκευαστών, ενώ η Nissan περιορίστηκε στη 18η θέση και η Honda μόλις στην 22η.

Όσον αφορά τους τομείς που εκ των πραγμάτων δείχνει να εστιάζει η αυτοκινητοβιομηχανία το πρώτο εξάμηνο του 2026, ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, αυτοί είναι η αυτονομία, η ικανότητα φόρτισης και η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και το ηλεκτρικό οικοσύστημα (τεχνολογίες V2H, V2G). Χαρακτηριστικά, ο Όμιλος Geely έχει να επιδείξει υπερταχεία φόρτιση που προσφέρει αυτονομία έως και δύο χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, με τη φόρτιση από το 10% έως το 97% να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από εννέα λεπτά. Ήδη διατίθενται στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική αγορά μοντέλα της μάρκας Zeekr, όπως τα Zeekr 7X και Zeekr 7GT, βασισμένα στην πλατφόρμα 800V που προσφέρουν υπερταχεία φόρτιση έως και 480KW.

Η αξιολόγηση των κατασκευαστών αυτοκινήτου διεξάγεται με εφαρμογή μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το Center of Automotive Management, η οποία αποκαλείται MOBIL. Πρόκειται για σύνθεση των αρχικών των λέξεων Maturity (ωριμότητα), Originality (πρωτοτυπία), Benefit (όφελος) και Innovation Level (επίπεδο καινοτομίας).



Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία MOBIL αξιολογεί:

α) την ωριμότητα της καινοτομίας, όπου επιβραβεύεται η παρουσία της στην παραγωγή (μέγιστη βαθμολογία), στην προπαραγωγή (μεσαία βαθμολογία) ή απλά η επίδειξή της σε επίπεδο concept car (μικρότερη βαθμολογία).

β) την πρωτοτυπία, με ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα αν πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενη καινοτομία και με μικρότερη αν πρόκειται για υπάρχουσα καινοτομία που απλά υιοθετείται για πρώτη φορά από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή.

γ) το όφελος που προκύπτει για τον καταναλωτή σε τομείς όπως οι επιδόσεις, η ευελιξία, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η άνεση, η ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση, με αναφορά τους με αυξανόμενο συντελεστή βαρύτητας, από τον μικρότερο (επιδόσεις) προς τον μεγαλύτερο (ενεργειακή απόδοση).

δ) το επίπεδο της καινοτομίας - από χαμηλό, για καινοτομίες που ελάχιστοι καταναλωτές θα αντιληφθούν ή θα νιώσουν σημαντική βελτίωση στην χρήση του οχήματος έως πολύ υψηλό, για μία καινοτομία που θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου από το σύνολο των οδηγών.