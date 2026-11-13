Την ισχυρή θέση που έχει κατακτήσει στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου επιβεβαιώνει σήμερα το Ford Puma, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές των Ελλήνων οδηγών. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 20261, περισσότερα από τα μισά επιβατικά αυτοκίνητα Ford που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας ήταν Puma. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με ξεχωριστή προσωπικότητα και ουσιαστικές ικανότητες. Παράλληλα, η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να επιλέξουν την τεχνολογία κίνησης που ταιριάζει καλύτερα τόσο στις ανάγκες όσο και στις συνήθειές τους.

Στην υβριδική έκδοση EcoBoost Hybrid, ο 3κύλινδρος κινητήρας τούρμπο του 1,0 λίτρου της Ford αποδίδει μέγιστη ισχύ 125 PS και ροπή 170 Nm, αξιοποιώντας ιδανικά τα πλεονεκτήματα της ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V για ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε όλα τα σενάρια οδήγησης. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα χειροκίνητο 6-τάχυτο κιβώτιο ή σε ένα αυτόματο διπλού συμπλέκτη Powershift 7 σχέσεων ενισχύει την ευελιξία του μοντέλου, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες. Η πολυβραβευμένος κινητήρας EcoBoost Hybrid ξεχωρίζει και για την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωσή του – από μόλις 5,3 lt/100 km - ενώ περιορισμένες είναι και οι εκπομπές CO₂ που κυμαίνονται από 120 έως 130 g/km.

Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E. Τροφοδοτούμενο από έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 PS και ροπή 290 Nm, προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμικές επιδόσεις, επιταχύνοντας από στάση στα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 km/h, ενώ η ηλεκτρική κίνηση προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και ομαλή απόδοση ισχύος. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης ανέρχεται σε 43 kWh, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 13,1 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει έως και 523 km.

Πρακτικότητα που κάνει τη διαφορά

Η σχεδίαση του Ford Puma υπηρετεί με συνέπεια και την πρακτικότητα, προσφέροντας λύσεις που διευκολύνουν τους πελάτες. Ο χώρος αποσκευών αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, καθώς η Ford έχει ενσωματώσει σε αυτόν έξυπνες δυνατότητες αποθήκευσης που αξιοποιούν στο έπακρο τις διαθέσιμες διαστάσεις του αυτοκινήτου.

Στην υβριδική έκδοση του Ford Puma, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα, προσφέροντας σημαντική χωρητικότητα για τις καθημερινές μετακινήσεις, τις οικογενειακές ανάγκες και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάτω από το δάπεδο βρίσκεται το MegaBox, ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος χωρητικότητας 80 λίτρων, που επιτρέπει τη μεταφορά βρώμικου εξοπλισμού ή αντικειμένων τα οποία δύσκολα θα τοποθετούνταν σε έναν συμβατικό χώρο αποσκευών.

Αντίστοιχα, το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη της πρακτικότητας, διαθέτοντας το αναβαθμισμένο GigaBox. Με χωρητικότητα 145 λίτρων, έναντι 80 λίτρων του MegaBox, προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά αντικειμένων, ενώ ο συνολικός πίσω χώρος αποσκευών φτάνει τα 523 λίτρα. Στις δυνατότητες αποθήκευσης προστίθεται και το εμπρός frunk χωρητικότητας 43 λίτρων, το οποίο αποδεικνύεται ιδανικό για τη μεταφορά των καλωδίων φόρτισης και άλλων μικρότερων αντικειμένων.

Μια επιτυχημένη πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η απήχηση του Ford Puma στην Ελλάδα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής επιτυχίας. Το 2025, το Puma αναδείχθηκε στο επιβατικό μοντέλο της Ford με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε μια αγορά όπου οι απαιτήσεις των οδηγών εξελίσσονται διαρκώς και ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος.

Η πορεία του δημοφιλούς μοντέλου είναι εξίσου εντυπωσιακή και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Ford Puma αποτέλεσε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις για τρεις συνεχόμενες χρονιές (2023, 2024 και 2025). Πρόκειται για μια επιτυχία, η οποία αναδεικνύει τη διαχρονική απήχηση και ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ιδιαίτερα απαιτητικού κοινού.Παράλληλα, η εμπορική του διαδρομή οδήγησε σε ένα ξεχωριστό ορόσημο, καθώς πρόσφατα η παραγωγή του μοντέλου έφτασε τις 1.000.000 μονάδες, επίδοση που υπογραμμίζει τη σημασία του για τη Ford και επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση που έχει κατακτήσει στην ευρωπαϊκή αγορά

