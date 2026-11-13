Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»

«Μου το κοπάνησαν», είπε ο δημοσιογράφος

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Γιώργος Θαναηλάκης: Το λάθος που παραδέχτηκε ως πατέρας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Θαναηλάκης μίλησε για τον πρώτο του γάμο, τον οποίο έκανε σε ηλικία 22 ετών, και παραδέχτηκε ότι δεν θα παντρευόταν τόσο νέος.
  • Από τον πρώτο γάμο απέκτησε δύο γιους, τον Λάμπρο (31 ετών) και τον Αλέξανδρο (27 ετών), που είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής του.
  • Αναγνώρισε ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του ήταν ότι δεν κάλεσε τους γιους του στον δεύτερο γάμο του.
  • Φοβήθηκε ότι τα παιδιά του θα δυσκολεύονταν να τον δουν με άλλη γυναίκα, παρά το γεγονός ότι την είχαν γνωρίσει.
  • Ο γιος του του είπε ότι έπρεπε να τους είχε καλέσει στον γάμο του.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης έχει συνδέσει το όνομά του με τις αθλητικές μεταδόσεις και το αθλητικό ρεπορτάζ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει την τηλεοπτική του παρουσία, αναλαμβάνοντας και την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Deal».

Σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Status» του Astra TV και τον Κωνσταντίνο Καμέα, ο δημοσιογράφος μίλησε για άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πρώτο του γάμο, τον οποίο έκανε σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης αποκάλυψε πως ο πρώτος του γάμος δεν είχε διάρκεια, ενώ παραδέχτηκε ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα επέλεγε να μην παντρευτεί τόσο νέος.

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«100% θα άλλαζα χρονικά αυτή την επιλογή. Δε θα παντρευόμουν νέος. Μπήκα από νωρίς στα βάσανα, γιατί αγάπησα. Η πρώτη μου γυναίκα είναι Αγγλίδα, πηγαινοερχόταν λόγω βίζας και της είπα: “ΟΚ για να μην ταλαιπωρούμαστε, ας παντρευτούμε για να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος”. Ήμασταν ήδη κάμποσο καιρό μαζί, είχα πάει στρατό και με περίμενε κιόλας. Αν όμως γύρναγα τον χρόνο πίσω, σίγουρα δεν θα παντρευόμουν τόσο μικρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Παρά το γεγονός ότι ο γάμος του δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε, ο ίδιος αναγνωρίζει πως από αυτή τη σχέση απέκτησε τα δύο μεγαλύτερα δώρα της ζωής του, τους γιους του. Ο Λάμπρος, σήμερα 31 ετών, και ο Αλέξανδρος, 27 ετών, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Μάλιστα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρεί μαζί τους μετά το διαζύγιο, παραδεχόμενος πως υπήρξαν στιγμές που θα ήθελε να είχε χειριστεί διαφορετικά.

Η εξομολόγηση για τον γάμο του και το λάθος που αναγνώρισε απέναντι στους γιους του

Ο Γιώργος Θαναηλάκης αποκάλυψε πως ένα από τα πράγματα για τα οποία έχει μετανιώσει είναι ότι δεν κάλεσε τα παιδιά του στον δεύτερο γάμο του. Όπως εξήγησε, τότε φοβήθηκε πως θα ήταν δύσκολο για εκείνα να τον δουν να παντρεύεται μια άλλη γυναίκα, παρότι την είχαν ήδη γνωρίσει.

«Ένα λάθος που έκανα ίσως -μου το είπανε κάποια στιγμή, είδες, όταν μιλάς έρχονται- που δεν τους είχα καλέσει στον γάμο μου. Τότε εγώ το είχα φοβηθεί να σου πω την αλήθεια. Φοβήθηκα ότι θα με δουν με μια άλλη γυναίκα. Την είχαν γνωρίσει αλλά ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ήθελα να δουν… Τελικά έκανα λάθος. Και κάποια στιγμή μου το είπαν. Ο μεγάλος τώρα, ο μικρός, μου λέει στον γάμο σου έπρεπε να μας έχεις φωνάξει. Μου το κοπάνησε», εξομολογήθηκε.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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