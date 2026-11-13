Ενώπιον δυσάρεστων φορολογικών εκπλήξεων μπορεί να βρεθούν όσοι έχουν στην κατοχή τους χρυσές λίρες και αποφασίσουν να τις πουλήσουν προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για την αγορά ενός ακινήτου ή την κάλυψη άλλων τεκμηρίων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να μην αποδεχθεί τα έσοδα από την πώληση, εφόσον ο φορολογούμενος αδυνατεί να τεκμηριώσει τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε τα νομίσματα, καθώς και το ποσό που είχε καταβάλει για την αγορά τους.

Μάλιστα, η πραγματοποίηση της πώλησης μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση ότι τα χρήματα θα αναγνωριστούν από την Εφορία για την κάλυψη τεκμαρτών δαπανών.

Τα σχετικά έγγραφα αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή και ότι ο πωλητής έλαβε συγκεκριμένο ποσό. Ωστόσο, δεν πιστοποιούν απαραίτητα την προέλευση των χρυσών νομισμάτων, ούτε προσδιορίζουν αυτομάτως το ύψος του κεφαλαίου που δικαιούται να επικαλεστεί ο φορολογούμενος στη δήλωσή του.

Το συγκεκριμένο θέμα αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών που έχουν στην κατοχή τους χρυσές λίρες ως μορφή αποταμίευσης, αλλά και όσους τις έχουν κληρονομήσει ή τις έχουν λάβει από συγγενικά τους πρόσωπα, όπως οι γονείς και οι παππούδες τους.

Είναι γνωστό, πως οι χρυσές λίρες συχνά προσφέρονταν ως δώρα σε παιδιά και εγγόνια. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι σημερινοί κάτοχοί τους δεν διαθέτουν σχετικά δικαιολογητικά, ενώ μπορεί να έχουν περάσει ακόμα και πολλές δεκαετίες από την απόκτησή τους.

Φόρος σχεδόν 9.000 ευρώ επειδή δεν μπορούσε να αποδείξει πώς κατείχε τις λίρες

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φορολογούμενου από την Καλαμάτα, ο οποίος κλήθηκε να καταβάλει φόρο ύψους σχεδόν 9.000 ευρώ, επειδή δεν κατάφερε να τεκμηριώσει την προέλευση 50 χρυσών λιρών που είχε στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην πώλησή τους, εισπράττοντας περίπου 30.000 ευρώ, με σκοπό να χρησιμοποιήσει το ποσό για την κάλυψη της αγοράς ακινήτου αξίας περίπου 55.000 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και υπήρχε το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε το ποσό ως επαρκές στοιχείο για την κάλυψη του τεκμηρίου. Ο λόγος ήταν ότι δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν πώς και πότε είχαν αποκτηθεί οι συγκεκριμένες λίρες. Ως αποτέλεσμα, στον φορολογούμενο επιβλήθηκε φόρος 8.986,98 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες χρυσές λίρες δεν είχαν αποκτηθεί με μία αγορά, αλλά είχαν συγκεντρωθεί σταδιακά από τη βρεφική ηλικία του ιδιοκτήτη τους, κυρίως μέσα από δώρα που του προσέφεραν συγγενικά πρόσωπα.