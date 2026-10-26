Φορολογία ακινήτων: Όλες οι αλλαγές που έρχονται το 2027

ΕΝΦΙΑ, ενοίκια, ανακαινίσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις κ.ά.

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Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση βίντεο ΕΡΤ
Αλλαγές στην φορολογία ακινήτων (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επτά σημαντικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων θα εφαρμοστούν το 2027.
  • Οι ρυθμίσεις αφορούν τον ΕΝΦΙΑ, τα εισοδήματα από ενοίκια, ανακαινίσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις και μεταβιβάσεις.
  • Στόχος είναι η ελάφρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών ιδιοκτητών και η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.
  • Από 1 Ιανουαρίου 2027, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.

Επτά σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία των ακινήτων αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στο 2027, επηρεάζοντας τον ΕΝΦΙΑ, τα εισοδήματα από ενοίκια, τις ανακαινίσεις, τις μακροχρόνιες μισθώσεις και τις μεταβιβάσεις.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε διατάξεις που έχουν ήδη ψηφιστεί ή περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στοχεύουν αφενός στην ελάφρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών ιδιοκτητών και αφετέρου στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για δικαιώματα επί ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία και βρίσκονται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων.

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