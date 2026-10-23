Σύμφωνα με νέα απολογιστικά στοιχεία, που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%!

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν 9.830 περιστατικά απάτης συνολικής αξίας 17 εκατ. ευρώ, έναντι 5.032 περιστατικών απάτης συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ το 2024. Και αυτοί οι δείκτες πρακτικά αναλογούν σε μία συναλλαγή απάτης ανά 77 χιλ. συναλλαγές μεταφοράς πίστωσης, με 1 ευρώ αξία απάτης ανά 74 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών.

Διπλασιάστηκαν οι απάτες με ηλεκτρονικές πληρωμές / Φωτογραφία Pexels

Η αύξηση των περιστατικών απάτης που παρατηρήθηκε συνδέεται κυρίως με την αύξηση των συναλλαγών άμεσων μεταφορών πιστώσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή την πολύ σύντομη χρονική διάρκεια εκτέλεσής τους και την περιορισμένη χρονικά δυνατότητα ανάκλησης των συναλλαγών αυτών, δεδομένου ότι η πίστωση του μεταφερόμενου ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου δεν πραγματοποιείται με ημερομηνία αξίας (Valeur), αλλά άμεσα.

Η εκτέλεση των πληρωμών σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα έχει ως αποτέλεσμα την σχεδόν άμεση εκκαθάρισή τους, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ανάκτηση των κεφαλαίων σε περίπτωση απάτης.

Υπάρχει, όμως κι άλλο μυστικό: η αυξανόμενη χρήση της κοινωνικής μηχανικής (social engineering) και των εγκεκριμένων από τον πελάτη πληρωμών (Authorised Push Payment – APP), όπου ο ίδιος ο χρήστης χειραγωγείται ώστε να εξουσιοδοτήσει μια δόλια συναλλαγή, με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται σε σημαντικό βαθμό τα παραδοσιακά μέτρα πρόληψης της απάτης.

Μια από τις τελευταίες μορφές ηλεκτρονικής απάτης είναι η αποστολή μηνυμάτων δήθεν από τις εγχώριες και διεθνείς διωκτικές Αρχές, για έρευνες που σχετίζονται με διακίνηση παιδικής πορνογραφίας και παιδοφιλίας.

Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας τους είναι η πρόκληση φόβου, ανησυχίας και έντονης χρονικής πίεσης. Ο παραλήπτης καλείται, για παράδειγμα, να απαντήσει εντός συγκεκριμένης και ιδιαίτερα σύντομης προθεσμίας, ενώ παράλληλα απειλείται με δήθεν ποινικές ή άλλες έννομες συνέπειες σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να οδηγήσουν τον παραλήπτη σε βιαστική αντίδραση, πριν προλάβει να ελέγξει την αυθεντικότητα και την πραγματική προέλευση του μηνύματος.

Προφανές είναι ότι όποιος απαντήσει ή ανοίξει κάποιο link σε ένα τέτοιο μήνυμα, ανοίγει την «πόρτα» στους απατεώνες και τους επιτρέπει να υφαρπάξουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του.

Άλλη νέα περίπτωση είναι που υποτίθεται λαμβάνεις από κάποια επαφή σου και σου ζητά να συμμετάσχεις σε ψηφοφορία υπέρ κάποιου συγγενικού προσώπου και περιλαμβάνει σύνδεσμο προς απατηλή ιστοσελίδα.