Μάστιγα οι απάτες με ηλεκτρονικές πληρωμές - Διπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο!

Πώς χάνονται εκατομμύρια από τραπεζικούς λογαριασμούς - Τι να προσέχετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 11:13 Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο
23.10.26 , 11:05 Μιλάνο: Η Μόνα Λίζα με τις ουλές διπλής μαστεκτομής
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
23.10.26 , 10:47 Πάνος Κιάμος: «Μεγάλωσα με τον Λευτέρη Πανταζή»
23.10.26 , 10:28 Ιός Σαμόντα: Τι είναι & πώς μεταδίδεται - πού εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα
23.10.26 , 10:26 Φρεγάτα «Κίμων»: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου
23.10.26 , 10:12 Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
23.10.26 , 10:09 Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
23.10.26 , 10:07 Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
23.10.26 , 10:02 Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
23.10.26 , 10:00 Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας
23.10.26 , 09:47 Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
23.10.26 , 09:37 Σοκαριστικό βίντεο από λούνα παρκ: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι
23.10.26 , 09:31 Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα
Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα
Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία Pexels
Μάστιγα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες / Βίντεο αρχείου MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με νέα απολογιστικά στοιχεία, που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%! 

Νέο Phishing: Φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ και τάζουν δουλειές

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν 9.830 περιστατικά απάτης συνολικής αξίας 17 εκατ. ευρώ, έναντι 5.032 περιστατικών απάτης συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ το 2024. Και αυτοί οι δείκτες πρακτικά αναλογούν σε μία συναλλαγή απάτης ανά 77 χιλ. συναλλαγές μεταφοράς πίστωσης, με 1 ευρώ αξία απάτης ανά 74 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών.

απάτες με ηλεκτρονικές πληρωμές

Διπλασιάστηκαν οι απάτες με ηλεκτρονικές πληρωμές / Φωτογραφία Pexels

Η αύξηση των περιστατικών απάτης που παρατηρήθηκε συνδέεται κυρίως με την αύξηση των συναλλαγών άμεσων μεταφορών πιστώσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή την πολύ σύντομη χρονική διάρκεια εκτέλεσής τους και την περιορισμένη χρονικά δυνατότητα ανάκλησης των συναλλαγών αυτών, δεδομένου ότι η πίστωση του μεταφερόμενου ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου δεν πραγματοποιείται με ημερομηνία αξίας (Valeur), αλλά άμεσα.

Συναγερμός για νέες τραπεζικές απάτες με AI: Τα νέα «όπλα» των επιτήδειων

Η εκτέλεση των πληρωμών σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα έχει ως αποτέλεσμα την σχεδόν άμεση εκκαθάρισή τους, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ανάκτηση των κεφαλαίων σε περίπτωση απάτης. 

Υπάρχει, όμως κι άλλο μυστικό: η αυξανόμενη χρήση της κοινωνικής μηχανικής (social engineering) και των εγκεκριμένων από τον πελάτη πληρωμών (Authorised Push Payment – APP), όπου ο ίδιος ο χρήστης χειραγωγείται ώστε να εξουσιοδοτήσει μια δόλια συναλλαγή, με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται σε σημαντικό βαθμό τα παραδοσιακά μέτρα πρόληψης της απάτης. 

Παρίσταναν τους λογιστές και «άρπαξαν» πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Μια από τις τελευταίες μορφές ηλεκτρονικής απάτης είναι η αποστολή μηνυμάτων δήθεν από τις εγχώριες και διεθνείς διωκτικές Αρχές, για έρευνες που σχετίζονται με διακίνηση παιδικής πορνογραφίας και παιδοφιλίας.

απάτες με ηλεκτρονικές πληρωμές

Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας τους είναι η πρόκληση φόβου, ανησυχίας και έντονης χρονικής πίεσης. Ο παραλήπτης καλείται, για παράδειγμα, να απαντήσει εντός συγκεκριμένης και ιδιαίτερα σύντομης προθεσμίας, ενώ παράλληλα απειλείται με δήθεν ποινικές ή άλλες έννομες συνέπειες σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να οδηγήσουν τον παραλήπτη σε βιαστική αντίδραση, πριν προλάβει να ελέγξει την αυθεντικότητα και την πραγματική προέλευση του μηνύματος.

Βίντεο με AI παρουσιάζει τον Στουρνάρα να δίνει επενδυτικές συμβουλές!

Προφανές είναι ότι όποιος απαντήσει ή ανοίξει κάποιο link σε ένα τέτοιο μήνυμα, ανοίγει την «πόρτα» στους απατεώνες και τους επιτρέπει να υφαρπάξουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του. 

Άλλη νέα περίπτωση είναι που υποτίθεται λαμβάνεις από κάποια επαφή σου και σου ζητά να συμμετάσχεις σε ψηφοφορία υπέρ κάποιου συγγενικού προσώπου και περιλαμβάνει σύνδεσμο προς απατηλή ιστοσελίδα.

απάτες με ηλεκτρονικές πληρωμές

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΑΤΕΣ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται και ποιοι είναι δικαιούχοι
Οικονομια
Επίδομα 400 ευρώ: Η μία προϋπόθεση για να το πάρει κάποιος συνταξιούχος
σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Σούπερ μάρκετ: Έρχονται μειώσεις στις τιμές ενόψει Χριστουγέννων
Πρόσληψη
Οικονομια
Προσλήψεις: Υποχρεωτική αναγραφή μισθού στις αγγελίες
Νωρίτερα Οι Συντάξεις Νοεμβρίου 2026
Οικονομια
Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
οικογένεια
Οικονομια
Επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ: Οι τρεις επόμενες πληρωμές
ευρώ
Οικονομια
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Πόσα κερδίζουν οι εργαζόμενοι
Πετρέλαιο θέρμανσης
Οικονομια
Οι συμβουλές του ΚΕΠΚΑ για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης
σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Market Pass: Πότε ξεκινούν τα voucher - πώς θα λειτουργούν
δέματα
Οικονομια
Κομισιόν: Νέος φόρος στα δέματα εκτός ΕΕ εν όψει Black Friday
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top