Οι ευρωπαϊκές Αρχές επιδιώκουν να διαχειριστούν ον αυξημένο όγκο μικρών δεμάτων από πλατφόρμες τρίτων χωρών ενόψει Black Friday
Από την 1η Ιουλίου 2026 οι εισαγωγές μικροδεμάτων αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνονται με προσωρινό τελωνειακό δασμό 3 ευρώ. Το μέτρο αφορά και αγορές μέσω δημοφιλών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα.
Η Κομισιόν προχωρά στην κατάργηση της μέχρι σήμερα απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς για τις συγκεκριμένες αποστολές. Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες αυξάνονται, ιδιαίτερα πριν από τη Black Friday και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
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