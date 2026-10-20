Κομισιόν: Νέος φόρος στα δέματα εκτός ΕΕ εν όψει Black Friday

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Φόροι στα δέματα από Κίνα - Απόφαση των υπ. Οικονομικών της ΕΕ (βίντεο αρχείου ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1 Ιουλίου 2026, εισαγωγές μικρών δεμάτων αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ θα επιβαρύνονται με τελωνειακό δασμό 3 ευρώ.
  • Η Κομισιόν καταργεί την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για αυτά τα δέματα.
  • Το μέτρο στοχεύει στη διαχείριση του αυξημένου όγκου αγορών από τρίτες χώρες, κυρίως πριν από τη Black Friday.
  • Η αλλαγή έρχεται καθώς οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται ενόψει των εορτών.

Οι ευρωπαϊκές Αρχές επιδιώκουν να διαχειριστούν ον αυξημένο όγκο μικρών δεμάτων από πλατφόρμες τρίτων χωρών ενόψει Black Friday 

Από την 1η Ιουλίου 2026 οι εισαγωγές μικροδεμάτων αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνονται με προσωρινό τελωνειακό δασμό 3 ευρώ. Το μέτρο αφορά και αγορές μέσω δημοφιλών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα.   

Η Κομισιόν προχωρά στην κατάργηση της μέχρι σήμερα απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς για τις συγκεκριμένες αποστολές. Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες αυξάνονται, ιδιαίτερα πριν από τη Black Friday και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

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