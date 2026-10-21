Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια

Φαίνεται πως και στην παρουσιάστρια αρέσουν πολύ

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Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
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Η Καινούργιου τραγουδάει για την μικρή Ξένια/ βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται την εμπειρία της μητρότητας και την αγάπη της για την κόρη της, Ξένια, που είναι 7 μηνών.
  • Αποκάλυψε τα αγαπημένα παιδικά τραγούδια της Ξένιας, όπως το 'baby shark' και το 'superinia'.
  • Η μητρότητα έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της και τις προτεραιότητές της.
  • Εξομολογείται ότι η αγάπη για την κόρη της είναι πρωτόγνωρη και η κούραση υποχωρεί κοντά της.
  • Έχει μιλήσει για τις ενοχές που ένιωθε όταν αποχωριζόταν το μωρό για τη δουλειά.

Η μικρή Ξένια Κουτσουμπή, που σε λίγο καιρό, θα γίνει 7 μηνών, έχει κλέψει τις καρδιές των γονιών της, με την Κατερίνα Καινούργιου να αναφέρεται συχνά δημόσια στην κόρη της, στις δικές της καθημερινές στιγμές ως μαμά αλλά και στο πώς βιώνει τη μητρότητα.

Καινούργιου: «Έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή μετά τον ερχομό της κόρης μου»

Σήμερα, η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα αποκάλυψε στην εκπομπή τα παιδικά τραγούδια που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της μικρής και μάλιστα, τα τραγούδησε στους συνεργάτες της για να καταλάβουν ποια είναι. 

Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια

«Εγώ τραγουδάω συνέχεια. Το αγαπημένο μας είναι το baby shark... Eπίσης, το έχω ένα μικράκι "ελεφαντάκι" 420 κιλά, το λατρεύει! Και έχουμε φάει κόλλημα με τα superinia που λέει:"η δική μου η μαμά είναι από όλες πιο καλή, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά σ' αγαπώ πολύ...!», είπε τραγουδιστά, με τον Πέτρο Συρίγο να συμπληρώνει πως υπάρχει τραγούδι και για τον μπαμπά.

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της μετά τον ερχομό της κόρης της, Ξένιας, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η μητρότητα έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της και τις προτεραιότητές της. Η ίδια έχει εξομολογηθεί πως πλέον δυσκολεύεται να θυμηθεί πώς ήταν η ζωή της πριν αποκτήσει το παιδί της. «Δε θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει συναισθηματικά η γέννηση της μικρής. Όπως έχει παραδεχτεί, η αγάπη που νιώθει για την κόρη της είναι πρωτόγνωρη, ενώ ακόμη και η κούραση της καθημερινότητας μοιάζει να υποχωρεί όταν βρίσκεται κοντά της. 

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τονίζοντας πως προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή με την κόρη της, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της. Σε παλαιότερη εξομολόγησή της είχε αναφερθεί και στις ενοχές που ένιωθε αρχικά όταν έπρεπε να αποχωρίζεται το μωρό για τη δουλειά, εξηγώντας πως εργάζεται για να μπορεί να προσφέρει στο παιδί της ό,τι καλύτερο. Η ίδια έχει επίσης εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για το δώρο της μητρότητας, περιγράφοντας τη γέννηση της κόρης της ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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