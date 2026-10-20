Για τις μεγάλες αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του ο ερχομός του δεύτερου παιδιού του μίλησε ο Γιώργος Τσούλης στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Οι δηλώσεις του γνωστού σεφ στάθηκαν αφορμή για να προχωρήσει η Κατερίνα Καινούργιου σε μια τρυφερή προσωπική εξομολόγηση για τη νέα της καθημερινότητα δίπλα στη μικρή της πριγκίπισσα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια αποκάλυψε πως από τη μέρα που ήρθε στον κόσμο η κόρη της, οι προτεραιότητές της έχουν αναδιαμορφωθεί πλήρως, με την επαγγελματική και προσωπική της ζωή να προσαρμόζεται πλέον γύρω από τις ανάγκες της μικρής Ξένιας.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα καθημερινότητα με τη μικρή Ξένια

«Έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή, αλλά βάζω προτεραιότητες. Στο παρελθόν τα απογεύματά μου τα αφιέρωνα σε φωτογραφίσεις και άλλες υποχρεώσεις, ενώ τώρα ανήκουν αποκλειστικά στο παιδί μου. Κάθε μέρα στις 8 το βράδυ την κάνω μπάνιο, οπότε είτε θα βγω πιο νωρίς είτε πιο αργά», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής.

Ο έρωτας με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και η απόλυτη ευτυχία

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Απριλίου 2026 η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Τιμώντας τα αγαπημένα τους πρόσωπα, το ζευγάρι θα βαφτίσει τη μικρή Πολυξένη-Αλεξάνδρα, ενώ το χαϊδευτικό της είναι Ξένια.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πρώτο που πέρασαν οι τρεις τους ως οικογένεια στην αγαπημένη τους Πάρο, ενώ τον Σεπτέμβριο πραγματοποίησαν και το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό, ταξιδεύοντας οικογενειακώς στο ρομαντικό Παρίσι!