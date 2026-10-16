Κατερίνα Καινούργιου: «Του Παναγιώτη δεν του αρέσει να βάφομαι»

«Δε θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου» είπε η παρουσιάστρια

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Κ. Καινούργιου: «Ο Παναγιώτης μου λέει ''γιατί βάφτηκες, είσαι κούκλα άβαφτη''»/ Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου παρευρέθηκε σε πάρτι για συνεργασία με τον σχεδιαστή Elie Saab.
  • Αναφέρθηκε στη νέα της καθημερινότητα μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, και φυλάει κομμάτια της γκαρνταρόμπας της για εκείνη.
  • Περιέγραψε τη μητρότητα ως την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.
  • Ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, προτιμά τη φυσική της εικόνα και δεν του αρέσει το μακιγιάζ.
  • Η Κατερίνα δήλωσε ότι η γνώμη του Παναγιώτη επηρεάζει το ντύσιμό της, αλλά όχι το στυλ της.

Σε μια λαμπερή βραδιά στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή το πάρτι για τη νέα συνεργασία αλυσίδας καταστημάτων με τον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή Elie Saab.

Κουτσουμπής: Η νέα δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει με την κόρη του

Η παρουσιάστρια του Alpha εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, ενώ έκανε και δηλώσεις στις κάμερες. Η ίδια μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα μετά τον ερχομό της κόρης της, Ξένιας, αποκάλυψε πως έχει ήδη αρχίσει να φυλάει αγαπημένα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της για εκείνη και μοιράστηκε μια λεπτομέρεια για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή που έχει το δικό της ενδιαφέρον!

«Έχω κομμάτια ακόμα από τη μαμά μου για την Ξένια. Επειδή η μαμά μου ήταν και αεροσυνοδός και έκανε και ταξίδια, έχει πολύ ωραία κομμάτια. Ακόμα και φούστα από στολή που φορούσε τότε στην Ολυμπιακή. Σκεφτείτε. Οπότε πάντα έχω και δικά μου κομμάτια και λέω ότι όταν μεγαλώσει η Ξένια αυτό θέλω να το φορέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Happy Day.

Και κάπως έτσι, η ντουλάπα της παρουσιάστριας αποκτά πλέον μια νέα αποστολή! Εκτός από τα δικά της αγαπημένα σύνολα, φιλοξενεί και μικρούς fashion θησαυρούς που ίσως αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή μέσα από την κόρη της.

«Δε θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου»

Η συζήτηση δε θα μπορούσε να μη στραφεί στη μητρότητα, η οποία, όπως εξομολογήθηκε η ίδια, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε αυτή την περίοδο ως την πιο ευτυχισμένη της ζωής της, τονίζοντας πόσο καθοριστική είναι για εκείνη η παρουσία της μικρής Ξένιας. Μάλιστα, μίλησε και για τη στάση του συζύγου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, απέναντι στις εμφανίσεις της, αποκαλύπτοντας πως εκείνος προτιμά τη φυσική της εικόνα, χωρίς μακιγιάζ.

«Πραγματικά δεν θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου. Είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου. Ο Παναγιώτης παιδιά όποια μέρα κι αν έχω να βγω από το σπίτι μου λέει “γιατί βάφτηκες; Είσαι κούκλα αβάφτη”. Δεν του αρέσει το μακιγιάζ, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον ρωτάω. Θα μου πει είσαι χάλια πάλι. Δεν παίζει να αλλάξω ρούχα, αν δεν του αρέσει κάτι. Το ντύσιμο πάντα του αρέσει», αποκάλυψε με χιούμορ.

καινουργιου

Φαίνεται, λοιπόν, πως ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχει ξεκάθαρη άποψη για το μακιγιάζ της συζύγου του και δεν διστάζει να της την εκφράζει! Στο κομμάτι του ντυσίματος, πάντως, όπως λέει η ίδια, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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