Μια όμορφη στιγμή από την καθημερινότητα με την κόρη, Ξένια του επέλεξε να μοιραστεί ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram. Ο επιχειρηματίας σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου δημοσίευσε το πρωί της Πέμπτης μια νέα φωτογραφία της κόρης του, αποκαλύπτοντας μία από τις δραστηριότητες που έχουν εντάξει στην οικογενειακή τους ζωή.

Στη φωτογραφία, το μωράκι βρίσκεται μέσα σε πισίνα για βρέφη και μικρά παιδιά, με την εξοικείωση με το νερό να αποτελεί μια ακόμη νέα εμπειρία για εκείνη. Τόσο ο Παναγιώτης Κουτσουμπής όσο και η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε νέο βήμα της μικρής τους.

Η δραστηριότητα που έχουν ξεκινήσει με την κόρη τους

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράζεται εικόνες από την επαφή της Ξένιας με το νερό. Στις αρχές Οκτωβρίου είχε ανεβάσει ξανά φωτογραφίες από την ώρα που κρατούσε τη μικρή στην αγκαλιά του μέσα στην πισίνα, στο πλαίσιο του baby swimming. Σχετικά στιγμιότυπα είχε δημοσιεύσει και η παρουσιάστρια. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει στα μωρά την ευκαιρία να γνωρίσουν σταδιακά το υδάτινο περιβάλλον μέσα από το παιχνίδι, με την απαραίτητη καθοδήγηση και συνεχή επίβλεψη των γονιών ή των υπεύθυνων εκπαιδευτών.

Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 2026 και αποτελεί πλέον το επίκεντρο της καθημερινότητάς τους. Οι δυο τους προσαρμόζονται στους νέους τους ρόλους και απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν μαζί της.