Υπάρχουν εκείνες οι βραδιές που επιστρέφεις κουρασμένος στο σπίτι και το μόνο που αναζητάς είναι ένα πιάτο ζεστό, θρεπτικό και βαθιά παρηγορητικό, χωρίς όμως να περάσεις ώρες πάνω από την κουζίνα για να φτιάξεις τη συνταγή.

Ο παραδοσιακός τραχανάς με φέτα είναι η απόλυτη λύση. Γίνεται μέσα σε μόλις δεκαπέντε λεπτά, απαιτεί ελάχιστα υλικά που όλοι έχουμε στο ντουλάπι μας και προσφέρει τη νοστιμιά της ελληνικής παράδοσης σε κάθε κουταλιά.

Είτε προτιμάτε τον ξινό για πιο έντονη γεύση είτε τον γλυκό για πιο ήπιο αποτέλεσμα, ο συνδυασμός του με την αλμυρή, κρεμώδη φέτα και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι δημιουργεί ένα βελούδινο πιάτο που ζεσταίνει το στομάχι και την ψυχή.

Υλικά (για 2 μερίδες)

1 φλιτζάνι τραχανά (ξινό ή γλυκό, της επιλογής σας)

3 ½ φλιτζάνια νερό (ή ζωμό λαχανικών για έξτρα γεύση)

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο (ή 1 κουταλιά φρέσκο βούτυρο)

100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη με το χέρι

Αλάτι (με προσοχή, λόγω της φέτας)

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Προαιρετικά: λίγη τριμμένη ντομάτα ή μπούκοβο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση