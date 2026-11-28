Ένας καβγάς για μια θέση στάθμευσης κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αγία Παρασκευή, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες, ηλικίας 78 και 53 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα συνέβησαν περίπου στις 14:10, στη διασταύρωση των οδών Δροσίνη και Γραβιάς, όταν οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για μια θέση πάρκινγκ.

Κατά τη διάρκεια της έντασης τα πνεύματα οξύνθηκαν, με τον 78χρονο να επιτίθεται στον 53χρονο με αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά και την πλάτη.

Ο 53χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 78χρονος, ο οποίος έφερε ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι από γροθιές.

Ο ηλικιωμένος αναμένεται να συλληφθεί για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.