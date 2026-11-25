Τι είχε πει η Έλλη Τρίγγου σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ

Η θεατρική παράσταση «Αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη, την οποία σκηνοθετεί ο Θανάσης Ζερίτης, έκανε πρεμιέρα στο Σύγχρονο Θέατρο, με την πρωταγωνίστρια Έλλη Τρίγγου να μαγνητίζει τα βλέμματα τόσο πάνω στη σκηνή όσο και στο φουαγιέ μετά το τέλος του έργου.

H Έλλη Τρίγγου/ NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η ηθοποιός που στο θέατρο υποδύεται τον κεντρικό ρόλο της «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω και στην τηλεόραση πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά “Tα Φαντάσματα” όπου υποδύεται τη Μαρίνα, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό άκρως ευδιάθετη.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

Η τηλεοπτική Μαρίνα της δημοφιλούς σειράς που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21:00 στο Star εμφανίστηκε με ένα oversized καφέ δερμάτινο τζάκετ με ψηλόμεσο υφασμάτινο παντελόνι σε σκούρο μπορντό/καφέ χρώμα και μπεζ τοπ και μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με την κομψότητά της.Από την πρεμιέρα της δε θα μπορούσε να λείπει ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, ο τηλεοπτικός Χάρης, τον οποίο υποδύεται ο Ορφέας Αυγουστίδης. Ο ηθοποιός παρευρέθηκε στην πρεμιέρα φορώντας ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, λευκό πλεκτό τοπ και σκούρο καφέ παντελόνι.

Η Έλλη Τρίγγου με την Ευγενία Ξυγκόρου/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

Ανάμεσα στους διάσημους που ήταν εκεί για να απολαύσουν το έργο που αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που αξιοποιεί τη δερματική της ιδιαιτερότητα για να πείσει τους πιστούς ότι το σώμα της εμφανίζει θεϊκά μηνύματα, χτίζοντας σταδιακά μια πανίσχυρη παραθρησκευτική αυτοκρατορία, ήταν και η Ευγενία Ξυγκόρου αλλά και η Μαίρη Σταυρακέλλη την οποία γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο της στο “Καρέ της Ντάμας” σειρά που διαδραματίζονταν το 1997.

Η Έλλη Τρίγγου με την Μαίρη Σταυρακέλη/ φωτογραφία από ΝDP

Νεφέλη Μαϊστράλη-Διαμαντής Καραναστάσης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ