Πριν από μία εβδομάδα ο Brad Pitt πήγε στο φεστιβάλ San Sebastian στην Ισπανία με την αγαπημένη του/ βίντεο από Alpha

Από το παραμυθένιο σκηνικό του γάμου τους το 2014, στο απόλυτο πεδίο μάχης των δικαστικών αιθουσών. Το Château Miraval, το ειδυλλιακό κτήμα της Προβηγκίας που για μία περίοδο συμβόλιζε τον έρωτα των «Brangelina», παύει πλέον να αποτελεί μήλον της έριδος, καθώς ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί υπέγραψαν συμφωνία συμβιβασμού, ρίχνοντας αυλαία σε μια πολυετή βεντέτα.

Οι δύο ηθοποιοί, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν ζήτησαν να αποσυρθούν οι αγωγές που είχαν καταθέσει ο ένας εναντίον του άλλου.

Έτσι σύμφωνα με τη Daily Mail, δεν θα πραγματοποιηθεί η δίκη στο Los Angeles στην αρχή του επόμενου έτους που θα συγκέντρωνε τεράστια δημοσιότητα.

«Έχουμε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό προς το συμφέρον της οικογένειάς μας και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Πιτ και της Τζολί. «Οποιαδήποτε σχόλια αποδίδονται σε “πηγές” σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης δεν προέρχονται στην πραγματικότητα από κανέναν από τους δυο μας ούτε από κάποιο πρόσωπο του στενού μας περιβάλλοντος» ανέφερε η ανακοίνωση χωρίς ωστόσο να γνωστοποιούνται οι όροι του συμβιβασμού.

H Angelina Jolie μαζί με τα παιδιά της Shiloh Jolie-Pitt , Zahara Jolie-Pitt , Angelina Jolie , Vivienne Jolie-Pitt , Maddox Jolie-Pitt , Knox Jolie-Pitt/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Vianney Le Caer

Πώς ξεκίνησαν οι διαμάχες Πιτ- Τζολί για το Château Miraval

Μετά τον χωρισμό τους το 2016, η Αντζελίνα Τζολί σχεδίαζε αρχικά να πουλήσει το μερίδιό της στον αμπελώνα στον Μπραντ Πιτ. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν, καθώς —σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της— ο ηθοποιός επέμενε στην υπογραφή ενός αυστηρού συμφωνητικού εμπιστευτικότητας, το οποίο θα της απαγόρευε να αναφερθεί δημοσίως στις καταγγελίες περί κακοποίησης.

Τελικά, το 2021, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός προχώρησε στην πώληση του μεριδίου της στο Château Miraval στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Γιούρι Σέφλερ, έναντι 64 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κίνηση αυτή οδήγησε τον Πιτ στα δικαστήρια, με τον ηθοποιό να υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του παραβίασε τη μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας κανείς από τους δύο δεν είχε το δικαίωμα να εκποιήσει το μερίδιό του χωρίς τη συναίνεση του άλλου.

Η αγωγή του Πιτ προκάλεσε την ανταγωγή της Τζολί, η οποία τον κατηγόρησε για βίαιη συμπεριφορά εναντίον της ιδίας και των παιδιών τους,

Shiloh Jolie-Pitt , Zahara Jolie-Pitt , Angelina Jolie , Vivienne Jolie-Pitt , Maddox Jolie-Pitt , Knox Jolie-Pitt κατά τη διάρκεια ιδιωτικής πτήσης το 2016.



Angelina Jolie , Vivienne Jolie-Pitt , from left , Zahara Jolie-Pitt , Shiloh Jolie-Pitt , Knox Leon Jolie-Pitt/ 2019/ φωτογραφία από apimages

«Κατά τη διάρκεια της πολύωρης νυχτερινής πτήσης, ο Πιτ κακοποίησε σωματικά και συναισθηματικά την Τζολί και τα παιδιά τους, τα οποία τότε ήταν ηλικίας από 8 έως 15 ετών», αναφερόταν χαρακτηριστικά στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν το 2022.