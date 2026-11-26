Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου του Άντι Τέιλορ, του θρυλικού κιθαρίστα των Duran Duran, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Ο μουσικός πέθανε στις 23 Νοεμβρίου, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους θαυμαστές του συγκροτήματος.

Τη δυσάρεστη είδηση συνόδευσαν συγκινητικές δηλώσεις από τους δικούς του ανθρώπους. Η σύζυγός του, Τρέισι, μίλησε εκ μέρους της οικογένειας, περιγράφοντας τον Άντι όχι μόνο ως έναν σπουδαίο κιθαρίστα, αλλά κυρίως ως έναν υπέροχο σύζυγο, πατέρα και παππού.

«Για τον κόσμο, ο Αντι ήταν ένας λαμπρός κιθαρίστας, αλλά για εμάς ήταν ο πιο υπέροχος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και ο πιο περήφανος παππούς. Ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας. Παρά τις απίστευτες εμπειρίες που του χάρισε η μουσική, η οικογένεια είχε πάντα προτεραιότητα. Τίποτα δεν τον έκανε πιο ευτυχισμένο από το να είμαστε όλοι μαζί, και όσο μακριά κι αν τον πήγαινε η μουσική, η καρδιά του ήταν πάντα στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το συγκινητικό αντίο των Duran Duran

Με μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανακοίνωση αποχαιρέτησαν τον Άντι Τέιλορ και τα υπόλοιπα μέλη των Duran Duran, θυμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην πορεία του συγκροτήματος.

«Ο Αντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ με μια κιθάρα και μια ακλόνητη πίστη στο τι θα μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε μια ανεξίτηλη φλόγα και αυτοπεποίθηση στη μουσική μας. Το παίξιμό του έδωσε ώθηση στα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο», ανέφεραν.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ η συνεισφορά του στους Duran Duran παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος.