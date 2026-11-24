Με μια ιδιαίτερη κυκλοφορία επιστρέφει η Άννα Βίσση, η οποία αποκάλυψε ότι η live εκτέλεση του τραγουδιού «Κόντρα» από τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ θα κυκλοφορήσει στις 30 Νοεμβρίου.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έκανε γνωστή την είδηση μέσα από το Instagram της, δίνοντας στους θαυμαστές της την ευκαιρία να ξαναζήσουν μια από τις πιο δυνατές στιγμές εκείνης της βραδιάς του Σεπτεμβρίου που έγραψε ιστορία μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο.

Η επιλογή του «Κόντρα» κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού πρόκειται για ένα από τα λίγα τραγούδια στη δισκογραφία της που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Παράλληλα, το κομμάτι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σύνδεση με το κοινό της, καθώς είχε βρεθεί στην κορυφή των streams της στο Spotify την περίοδο που οι δυο τους αντάλλασσαν δημόσια αιχμές.

Την ανακοίνωσή της η Άννα Βίσση τη δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), σχεδόν ταυτόχρονα με τη στιγμή που ο Νίκος Καρβέλας παρουσίαζε τη δική του νέα κυκλοφορία. Ο συνθέτης γνωστοποίησε ότι στις 26 Νοεμβρίου βγάζει το άλμπουμ του με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», με το timing των δύο αναρτήσεων να τραβάει αμέσως τα βλέμματα.

Για σχεδόν 50 χρόνια η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας υπήρξαν το πιο θρυλικό δίδυμο της ελληνικής μουσικής, υπογράφοντας αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες. Τον τελευταίο καιρό, όμως, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο έπειτα από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις διαφωνίες του συνθέτη για την καλλιτεχνική της πορεία και τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.