Ο Λευτέρης Πανταζής, καλεσμένος στην εκπομπή Studio στις 3 του ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Τρίτης, έκανε μια εκτενή αναδρομή στην προσωπική κι επαγγελματική του διαδρομή, από τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι μέχρι τις πιο δύσκολες οικογενειακές κι εργασιακές στιγμές που τον σημάδεψαν.

Στη συνέντευξη περιέγραψε πώς έφτασε στην Ελλάδα ως παιδί παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, πώς πάλεψε για να επιβιώσει και πώς βίωσε το πρώτο του πέρασμα από τη νυχτερινή διασκέδαση.

Ανάμεσα στα περιστατικά που ξεχώρισαν ήταν η αφήγησή του για το πρώτο μαγαζί όπου πήγε για να τον ακούσουν, ένα σκυλάδικο στο Περιστέρι, όπου, όπως είπε, βρέθηκε μπροστά σε εικόνες που τον τρόμαξαν και τον έκαναν να φύγει πριν καν τραγουδήσει.

Η πρώτη επαφή με το τραγούδι στο Περιστέρι

«Με έστειλε ένας σε ένα σκυλάδικο στο Περιστέρι. Είναι η πρώτη μου επαφή με το τραγούδι. Πάω εκεί να με ακούσουν, το αφεντικό έχει μια μουστάκα τέτοια, έχει μια αλυσίδα και ένα όπλο εκεί. «Γεια σας, ο Χρήστος ο Λαδάς με έστειλε». Τραγουδάει εκεί η Πόπη Αστέρη. Αχ, Παναγίτσα μου! Μου λέει «κάτσε εκεί». Πάω εκεί, κάθομαι και περιμένω πότε θα με φωνάξουν να τραγουδήσω. Το μαγαζί ήταν σαν V. Κάθισα σε μια γωνίτσα και περίμενα. Μπήκε μια παρέα, τέσσερα άτομα, με κάτι κεφάλια τέτοια, κάτι τέτοια, τέτοια. Λέω "γίγαντες, τι είναι αυτοί;". Γυμνασμένοι, μεγάλοι, κάθονται μπροστά μου. Τέσσερα ποτήρια γυάλινα ανάποδα, οι πάτοι ήταν τόσο χοντροί. Μου φάνηκε περίεργο που τους έβλεπα όλους αυτούς. Παλαιστές ήταν;», είπε αρχικά.

Ο τραγουδιστής συνέχισε την περιγραφή της σκηνής, εξηγώντας ότι η προσοχή του δεν ήταν στους ανθρώπους που εμφανίζονταν στη σκηνή, αλλά στην παρέα που καθόταν μπροστά του.

«Και δεν άκουγα τόσο πολύ αυτούς που τραγουδάνε, αλλά πρόσεχα τι κάνουν αυτοί. Ο ένας παίρνει ένα ποτήρι και το μάσαγε. Έφαγε το ποτήρι, παιδί μου, άφησε μόνο τον πάτο! Λέω: "Αυτός άμα έφαγε το ποτήρι, εμένα θα με καταπιεί που είμαι κρεατάκι". Τρόμαξα, σηκώθηκα σιγά σιγά να φύγω. Την ώρα που φτάνω στην πόρτα, ακούω "Πού πας;" το αφεντικό. Λέω: "Στην τουαλέτα"». Από το Περιστέρι στο Αιγάλεω, που έμενα, έφτασα σε πέντε λεπτά!».

Τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα και η ζωή πριν από την επιτυχία

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε και για την άφιξή του στην Ελλάδα το 1966, εξηγώντας ότι τότε δεν γνώριζε καν τη γλώσσα, ενώ από πολύ μικρός αναγκάστηκε να δουλέψει για να στηρίξει το σπίτι.

«Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα το ’66, δεν ήξερα καν ελληνικά. Μόνο ποντιακά και λίγα ρώσικα. Ήμουν 8 χρονών. “Το Ρωσάκι που τραγουδάει”, “άντε ρε Ρώσε” μου έλεγαν στο σχολείο».

Όπως είπε, πριν καθιερωθεί ως τραγουδιστής, έκανε πολλές διαφορετικές δουλειές: «Στη ζωή μου έχω υπάρξει σουβλατζής, πουλούσα κουλούρια, χαλιά, έκανα τον επιπλοποιό. Δεν μπορούσα να χαρώ το παιχνίδι ως παιδί. Η μαμά μου μού έλεγε “τι κλαις, δεν σου έλεγα εγώ να γίνεις δικηγόρος;”. Ο πατέρας μου μού έλεγε “μη μιλάς”. Με πήγαινε την άλλη μέρα να με ακούσουν στην τάδε εταιρεία, το τάδε μπουζουξίδικο. Με στήριξε και νομίζω ότι σήμερα με ακούει και χαίρεται».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κασελάκι του λούστρου, το οποίο κρατά ακόμη σε εμφανές σημείο για να θυμάται την αφετηρία του: «Ο Λευτέρης δεν αφήνει ποτέ τον “Πανταζή” να τον καπελώσει. Κάθε πρωί που ξυπνάω, κοιτάζομαι και λέω “μπράβο, κάποια όνειρά σου γίναν έργα και κάποια θα συνεχίσεις για να τα καταφέρεις”. Μετά πηγαίνω από το σαλόνι, κοιτάζω το κασελάκι του λούστρου που το έχω σε ειδική θέση, για να μην ξεχνάω πού κατάφερα και έφτασα μέσα από σκληρή δουλειά, προσπάθεια, σεβασμό, αγάπη και συμβουλές των γονιών μου».

Και πρόσθεσε ο Λευτέρης Πανταζής: «Μέσα από την απουσία του πατέρα μου, που ήμουν μωρό 18 χρονών, και μετά της μάνας που δεν τη γνώρισα ποτέ και της δεύτερης μάνας. Όλα αυτά περνάνε από μπροστά μου σαν κινηματογραφική ταινία και λέω “μπράβο, Λευτεράκη μου, απαγορεύεται να τα ξεχάσεις”. Θέλω να θυμάμαι από πού ξεκίνησα».