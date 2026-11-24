Με μια εντυπωσιακή χρυσαφί ολόσωμη φόρμα και ένα πλούσιο κοραλί ύφασμα να ακολουθεί θεατρικά τις κινήσεις της, η Έλενα Τοπαλίδου έκλεψε τις εντυπώσεις στο MadWalk 2026, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου.

Η ηθοποιός και χορεύτρια πρωταγωνίστησε σε ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό act, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Ρήγο, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο MadWalk of Fame για τη μακρόχρονη διαδρομή του στον χώρο της τέχνης, της σκηνοθεσίας και της μόδας.

Με έντονο μακιγιάζ, εκφραστικές κινήσεις και τη χαρακτηριστική σκηνική της ενέργεια, η Έλενα Τοπαλίδου έδωσε μια ιδιαίτερη διάσταση στην εμφάνισή της, συνδυάζοντας τη μόδα με τον χορό και τη θεατρική έκφραση.

Το act είχε τίτλο «A lifetime through his eyes» και αποτέλεσε ένα αφιέρωμα στην καλλιτεχνική πορεία και την αισθητική του Κωνσταντίνου Ρήγου. Το τιμητικό βραβείο παρέδωσε στον δημιουργό η Σμαράγδα Καρύδη, σε μία από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

Στο αφιέρωμα συμμετείχαν ακόμη η Μαρία Ναυπλιώτου, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ιωάννα Παππά, η Τζένη Θεωνά, η Άλκηστις Πουλοπούλου, η Μέλια Κράιλινγκ, καθώς και οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Κωνσταντίνος Ασπιώτης και Στέλιος Ιακωβίδης.